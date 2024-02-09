Bu fırınların hikayesini biliyor musunuz ? Ermeniler Türkleri bu fırında yaktı.

1915 yılında ülkemizde çıkan Ermeni olayları esnasında birçok Türk ve Müslüman’ın katledildiği, ibadethanelerinin kurşunlandığı ve fırınlarda Türklerin yakıldığı resmi belgeler ile kanıtlanmıştı.

Ermenilerin Türklere yaptığı bu zulümleri unutmamak ve Ermenilerin iftira atarak sanki Türklerin Ermenileri katletmiş gibi gösterilmesine karşın, Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı.

ABD Başkanı olan Joe Biden’ın 1915 yılında yaşanan olayları Ermeni soykırımı olarak tanımasının ardından, Adana’nın Kozan ilçesinde Ermenilerin Türkleri yaktığı bir fırın vatandaşların ziyaretine açılmış, insanların da bu fırını ziyaret ederek o dönemde yapılan bu zulme tanık olmasına sebep olmuştu.

Ermenilerin zulmü fırının girişine asılan Türkçe ve İngilizce tabelada yer alan bilgiler ile tanıtıldı. Kozan’ın Belediye Başkanı olan Kazım Ozgan, Kozan ilçesinde birçok fırında bu zulmün yaşandığını ifade ederek “Son ve tek elimizde kalan bu fırını ziyaretçilere açtık. Ermeniler ve Fransızlar hem suçlu hem güçlü.

Hocalı katliamını unutup Ermeni ve haçlı lobisi bizi algı ile soykırım yaptığımızı iddia ediyorlar. Bizlerde onların ilçemizde Türkleri diri diri yaktığı tarihçiler tarafından katliamın belgelendiği bu fırını ziyaretçilere açtık.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Hocamız tarafından metin hazırlandı ve Ermenilerin bölgemizdeki yaptığı katliamın yaşandığı fırına Türkçe İngilizce yazılar astık” şeklinde konuşmuştu.

HİKAYESİ ŞU ŞEKİLDE:

Sosyal medyada bu fırında yakılan Türklerin hikayesi ise şu şekilde aktarıldı:

Tarih; İşgal yıllar henüz Ankara'daki Milli Mücadele ateşi körüklenmemiş. Anadolu Türk'ü kendini yerel bazda Savunmaya çalışıyordu. Fransızlar Tüm Suriye ve Lübnan’ını işgal ettikten sonra Torosları aşıp Adana Hatay ve Mersin’i de işgal ettiler.

Fakat savaş sonrası ordusunun çoğunu terhis etmiş; Fransızların bu kadar geniş alanı elde tutacak askeride yoktu. İşte bu yüzden Ermeni Lejyonlar kurdular.

Bunlar içinde en kötü namlısı ise Türk kanı akıtmaktan adeta keyif olan Kamovarlar bunlar savaş öncesi eşkıyalık yapan savaş sırasında ise Arap İsyancılara katılıp onlarla birlikte Türk kafası kesme yarışı yapan Türk kadınlara tecavüz eden azılı bir güruh.

İşte İşgalci Fransızların yardımıyla Kamovar adı verilen bu Ermeni eşkıyalar, Adana Kozan'da ele geçirdikleri Türkleri, sudan sebeplerle ile yargılayıp toplu infazlar için bu fırınlarda diri diri yakmış ve o günden sonra bu fırınlarda bir daha ekmek yapılmamıştır.