Ermenistan'da utanmadan Türk bayraklarını yaktılar. Anadolu’da binlerce Türk’ü öldürdüler

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Ermenistan'da utanmadan Türk bayraklarını yaktılar. Anadolu’da binlerce Türk’ü öldürdüler
Ermenistan'da 1915 olaylarıyla ilgili yapılan yürüyüşte hem Türk hem Azerbaycan bayrakları yakıldı.

1915 Ermeni olaylarıyla ilgili Ermenistan tarafından yalan ve yanlış propagandalar sürmeye devam ediyor. Türk bilim insanlarının ise bu konuda önemli açıklamaları var.

Ermenilerin Türklere yaptığı zulümleri unutmamak ve Ermenileri iftira atarak sanki Türklerin Ermenileri katletmiş gibi gösterilmesine karşın Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, 1915 yılında meydana geldiği iddia edilen olaylarla ilgili Cumhuriyet Meydanı'ndan fenerli yürüyüş başlatıldı.

Bu yürüyüşte Ermenistan’da, Türkiye ve Azerbeycan bayraklarını yaktılar.

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Olay dünya basınında yer aldı ve büyük tepki topladı.

SANKİ TÜRKLER ZULÜM YAPMIŞLAR GİBİ GÖSTERİYORLAR

1915 yılında Ermeni olayları esnasında birçok Türk ve Müslüman katledildi. Bu olaylarda ibadethaneleri kurşunlandı ve fırınlarda Türklerin yakıldı. Hatta bunlar resmi belgelerle de kanıtlandı.

Ermeniler ise sanki Türklerin kendilerine zulüm yapmış gibi gösteriyor ve iddia ediyor. Ancak Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açılmıştı.

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