Bu fiyatlar iştahları kaçıracak. TBMM'de 5 çeşit yemek bakın kaç lira

Kaynak: Haber Merkezi
Bu fiyatlar iştahları kaçıracak. TBMM'de 5 çeşit yemek bakın kaç lira
Türk vatandaşlarının son yıllarda yaşadığı enflasyon karşısında mecliste bulunan 600 milletvekilinin TBMM lokantasında çeşit çeşit yemeklere verdiği ücret ağızları açık bıraktı.

Milli Gazete’nin haberine göre, TBMM’de hem emekli maaşı alan hem de vekil olarak yaşamlarına devam eden milletvekillerinin Meclis lokantasında birbirinden zengin menülere, çeşit çeşit yemeklere ödediği ücreti görenler hayrete düştü.

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Hem emekli hem de Milletvekili maaşı alan bir Milletvekilinin adlığı maaş 230 bin liraya ulaşırken meclis lokantasında ödedikleri ücret sosyal medyanın diline düştü.

Paylaşılan görselde 1 porsiyon Dana kavurma (pilavlı), 1 fıstıklı tek kadayıf, 2 kuver, 1 ton balıklı salata, 1 zeytinyağlı humus’un bedeli toplamda 141 lira oldu.

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