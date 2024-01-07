Bu fiyatlar iştahları kaçıracak. TBMM'de 5 çeşit yemek bakın kaç lira

Milli Gazete’nin haberine göre, TBMM’de hem emekli maaşı alan hem de vekil olarak yaşamlarına devam eden milletvekillerinin Meclis lokantasında birbirinden zengin menülere, çeşit çeşit yemeklere ödediği ücreti görenler hayrete düştü.

Hem emekli hem de Milletvekili maaşı alan bir Milletvekilinin adlığı maaş 230 bin liraya ulaşırken meclis lokantasında ödedikleri ücret sosyal medyanın diline düştü.

Paylaşılan görselde 1 porsiyon Dana kavurma (pilavlı), 1 fıstıklı tek kadayıf, 2 kuver, 1 ton balıklı salata, 1 zeytinyağlı humus’un bedeli toplamda 141 lira oldu.