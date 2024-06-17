Bu görüntüler İstanbul’da çekildi. Binlerce kişi akın etti

Kurban Bayramı’nda İstanbul’da kalanlar sıcak havayı da fırsat bilerek sahil bölgelerinde ve tarihi mekanlarda geziyor. Bayramın ikinci gününde binlerce vatandaş Adalar’a gitmek için vapur iskelesine akın etti. Kabataş’taki vapur iskelesinde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Bayramın 2. gününde Adalar iskelesinin kalabalık olduğunu söyleyen Kadir Fakir, “Denize girip güneşleneceğiz. Şu an çok kalabalık neden olduğunu anlamadım. Çünkü dün kalabalık yoktu. Kalabalık var ama gemiye bineriz” dedi.

Evlilik yıl dönümümü kutlamak için Adalar'a gittiklerini söyleyen Kadir Gürkan, “Büyükada'ya gidiyoruz 2 günlük tatil için. Bu kadar kalabalık olacağını aslında tahmin ediyorduk ama yine de gidiyoruz. Eşimle gidiyoruz evlilik yıl dönümümüz. Herkese iyi bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.