Bu haberi okuyan evine patates yığacak

Patates, hem dünyada hem de Türkiye’de çok yetiştirilen ve tüketilen bir sebzedir. Lif açısından zengin olduğu için tok tutar ve kaliteli bir protein kaynağıdır. Patatesin faydalarına bakıldığında şu maddeler göze çarpar:

SİNDİRİM SAĞLIĞI:

Patatesin içindeki lifler, diğer sebzelere göre vücutta daha kolay çözünebilir. Patates lifleri ayrıca, bağırsaklarda yararlı bakterilerin üremesine yardımcı olur. Lifler, kabızlık ve hassas bağırsak sendromu gibi sindirim problemlerini önlemeye katkıda bulunabilir.

HASTALIKLARA KARŞI KORUMA:

Patates, antioksidan açısından zengin bir sebzedir. Antioksidanlar, vücuda giren zararlı moleküllerin hücrelere zarar vermesini önler. Patatesi düzenli tüketmek, antioksidan etkisiyle kalp hastalığı ve enfeksiyon hastalıklarının riskini azaltabilir.

KAN BASINCINI DÜZENLEME:

Patates, iyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum açısından zengin beslenmek, kan basıncını düşürmeye, kalp sağlığını korumaya ve felç riskini azaltmaya yarar.

KEMİK SAĞLIĞI:

Patatesteki demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mineraller, kemik yapısının oluşmasında ve kemik sağlığının korunmasında rol oynar.

KALP SAĞLIĞI:

Kalp sağlığı için gerekli olan; lif, potasyum, C vitamini ve B6 vitamini gibi besin değerleri bulunur.

İLTİHAPLANMA (İYİLEŞME) ETKİSİ:

Patatesin içindeki kolin, iltihaplanma etkisi yaparak yaralanmalara iyi gelir.

KANSERDEN KORUNMA:

Patateste yüksek düzeyde bulunan folat, DNA yapısında ve tamirinde önemli işlevlere sahiptir. Patates, bu özelliğiyle düzenli tüketildiğinde birçok kanser türünün oluşma riskini önleyebilir.

BESLENME ÖZELLİĞİ:

Patateste önemli oranda lif bulunur. Lifler, sindirim sisteminde hacim oluşturur.

METABOLİZMA SAĞLIĞI:

B6 vitamini sayesinde enerji metabolizmasına katkı sağlar.

CİLT SAĞLIĞI:



Patatesteki C vitamini ve kolajen, genel cilt dokusunu geliştirmeye yardımcı olur.

PATATESİN KABUKLARI YENİR Mİ?

Patates kabukları, çoğu zaman kullanılmadan atılsa da yüksek miktarda antioksidan içerir.