Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı yapılmasının ardından vatandaş hangi illerde hava durumu nasıl olacak merak ediyor. Arama motorlarında bugün hava nasıl olacak veya meteoroloji hangi iller için uyardı gibi sorular araştırılıyor. Peki, Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji hangi iller için uyardı?

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki, Meteoroloji hangi iller için uyardı?

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

2-4 derece düşecek olan sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ HANGİ İLLER İÇİN SARI KODLU UYARI YAPTI?

MGM'den Antalya, Burdur, Isparta, Ordu, Samsun ve Sinop için sarı kodlu uyarı yapıldı.

EDİRNE 15

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 16

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 21

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR 19

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 15

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 19

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.