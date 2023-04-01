Bu hafta vizyona giren filmler neler? 1 Nisan - 7 Nisan tarihlerinde hangi filmler vizyona girecek?

Bu hafta beyaz perdede 10 yeni yapım yer alacak. Üstelik vizyona girecek filmlerin dördü yerli yapım olacak. İşte bu hafta vizyona girecek filmler..

1-7 NİSAN TARİHLERİNDE HANGİ FİLMLER VİZYONA GİRECEK?

KRAL ŞAKİR: MİKROP AVCILARI CUMBURLOP

Ortaya çıkan gizemli bir virüs, tüm şehri etkisi altına alır. Virüsten etkilenenler birer birer canavara dönüşmektedir. Şakirler, virüsü durdurabilmek için Mirket'ten yardım ister. Mirket, bulduğu ilaç ile virüsü durdurmayı başarır ancak ilaç Şakirler'i birer balığa dönüştürür. Şakirlerin eski haline dönebilmesinin tek yolu, tehlikeli bir köpekbalığının ele geçirmektir. Bu amaçla açık denizde zorlu bir maceraya atılan Şakirler, bu süreçte robot balıklar, kötü denizanaları ve tehlikeli deniz canavarları ile karşı karşıya kalır.

TAY

Tay, tüccara satılacağını öğrenince kaçarak annesini bulmaya çalışan bir tayın hikayesini konu ediyor. Riyah, Mekke şehrinin zenginlerinden biri olan Ubey’in ahırında dünyaya gelen bir taydır. Annesinin doğum günü için ona çiçek toplamaya çıkan Riyah, dönüşte kötü bir sürprizle karşılaşır. Annesinin Medineli bir tüccara satıldığını öğrenen Riyah, kendisinin de Şamlı bir tüccara satılacağını öğrenince, büyük bir öfkeye kapılır. Annesinden ayrılmak istemeyen Riyah, kaçarak annesini bulmaya çalışır. Bunun üzerine Ubey, kıymetli bir cins at olan Riyah'ı bulana ödül vereceğini açıklar. Haberi duyan iki hırsız, Riyah'ın peşine düşer. Riyah, peşine düşen insanlardan kurtulup annesini bulmayı başarabilecek midir?

ÇAYKOVSKİ'NİN KARISI

Çaykovski'nin Karısı, ünlü Rus bestecisi Pyotr Çaykovski ile eşi Antonina Miliukova arasındaki çalkantılı ilişkiye odaklanıyor. Zengin ve parlak bir genç kadın olan Antonina Miliukova, ünlü besteci Piotr Tchaikovsky ile evlenir. Ancak büyük bir tutku ile bağlı olduğu kocasından yakınlık ve destek göremeyen kadın, kendisini karmaşık bir hayatın içinde bulur. Aşkı bir süre sonra saplantıya dönüştüğünde Antonina, sırf Çaykovski’nin yanında kalabilmek için her şeye katlanmayı kabul eder.

ÇILDIRMIŞ AYI

Çıldırmış Ayı, yüksek derecede uyuşturucu madde tüketip, dehşet saçan bir ayı ile karşılaşan bir grup insanın hikayesini konu ediyor. Bir uyuşturucu kuryesinin uçağı düşer ve uçağın içinde bulunan uyuşturucu kaybolur. Bu sırada polis, suçlu, turist ve bir gençten oluşan tuhaf bir grup, Georgia ormanına yaklaşmaktadır. Onların bilmediği, 230 kiloluk bir uç yırtıcının kendisini sersemletecek miktarda yediği kokainin verdiği güçle daha fazla saldırı ve kan için katliam yaptığıdır.

BELKİ EVET, BELKİ HAYIR

Belki Evet, Belki Hayır, evlilik kararlarını ailelerine açıklamaya karar verdiklerinde beklenmedik durumlarla karşılaşan bir çiftin hikayesinin konu ediyor. Bir süredir birlikte olan Michelle ve Allen, sonunda ilişkilerini evlilkle taçlandırmaya karar verir. Çift, aldıkları bu güzel haberi paylaşmak için ailelerini bir araya getirmeyi planlar. Ancak görünüşe göre onların ebeveynleri zaten birbirlerini iyi tanımaktadır ve bu da Michelle ve Allen’in evlenmeleri konusunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olur.

ÖLDÜREN OYUN

Öldüren Oyun, bir grup gencin birbirlerine olan bağlılıklarını test eden ve oyunun derinliklerine indikçe yıkıcı sonuçları olan garip bir nesneyle karşılaşmalarını konu ediyor. Zooza, Rob, Courtney ve Cotton hayatlarının dönüm noktasında olan dört yakın arkadaştır. Bir gün Cotton ve Zooza, bir bahçe satışında tuhaf görünümlü bir eşya bulur. Onu satan kadın gençlere, arkadaşların en derin arzularını söylemelerini sağlayarak gerçek dostluğu test eden "Arkadaşlık Oyunu" olduğunu söyler. Cotton hemen satın alır ve dört arkadaş oyunu denemeye başlar. Dört arkadaş parmaklarını nesnenin üzerine koyar ve birbirlerine arzularını söylerler. Ancak onların isteklerinin beklenmedik bir bedeli olacaktır.

KAYIP

Annesi yeni erkek arkadaşıyla Kolombiya'da tatilde gizemli bir şekilde ortadan kaybolunca, June'un cevap arayışı uluslararası bürokrasi tarafından engellenir. Annesinden binlerce mil uzakta Los Angeles'ta olan June, çok geç olmadan onu bulmak için parmaklarının ucundaki en son teknolojiyi yaratıcı bir şekilde kullanır. Ancak daha derine indikçe, dijital hafiyeliği cevaplardan çok soruları gündeme getirir. June annesiyle ilgili sırları çözdüğünde, onu aslında hiç tanımadığını keşfeder.

ECİNNİ 4: ECEL

Zeynep, bir süredir birtakım varlıklar görmektedir. Bu durum üzerine Zeynep ve ailesi, yaşananların neden olduğunu öğrenebilmek için yola çıkar. Ancak bu sırada Zeynep’in 6 yaşındaki kadeşi Elif, gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Deliller, Zeynep’in Elif’i iterek kuyuya attığına işaret etse de kuyuda Elif’e dair 2 ay boyunca bir ize rastlanmaz. Annesi, kızını yeniden aramaya koyuşduğunda korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

PARANOİD

Paranoid, birbirinden farklı karakterdeki iki kişinin, istanbul'da bulunan bir sanatoryumda başına gelen olayları konu ediyor.

KIZIM

Kızım, ölümcül bir hastalığa yakalanan kızını kurtarmak için her şeyi göze alan doktor bir annenin hikayesini konu ediyor. Doktor bir anne, ölümcül bir hastalığa yakalanan kızının tedavisi için her yolu dener. Çaresizlik içinde olan kadın, bu süreçte dini kötüye kullanarak insanların duygularını istismar edenlerin tuzağına düşer.