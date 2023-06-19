Bu hata inme riskini 4 kat daha fazla arttırıyor. Uykuya dikkat

Uykusuzluğun inme riskini arttırdığı ile ilgili bir araştırma yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Levent Öztürk, yapılan çalışmanın, uyku sorunları, geç uykuya dalma problemleri ve dinlendirici nitelikte olmayan uykunun 50 yaş altı bireylerde inme riskini 4 kata kadar arttırdığını gösterdiğini dile getirdi.

Bu hata inme riskini 4 kat daha fazla arttırıyor. Uykuya dikkat

İHA’nın haberine göre; İnsan sağlığı için en temel unsurlardan birisi olan uyku, büyük önem taşıyor.

Uzmanlara göre uyku bozuklukları özellikle 50 yaş altı bireylerde felç geçirme ihtimalini 4 kat daha fazla artırıyor.

Uykusuzluğun inme riskini arttırdığı ile ilgili bir araştırma yapıldığını söyleyen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, uykusuzluk yaşayanların mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğinin altını çizdi.

Uykusuzluğun inme riskini arttırdığı ile ilgili bir araştırma yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Levent Öztürk, nöroloji dergisinde yayınlanan çalışmaya göre bunun ortalama 9 yıl civarında takip edilen 30 binin üzerinde gönüllü de gerçekleştirildiğini aktardı.

Bu yapılan çalışmanın uyku sorunları, geç uykuya dalma problemleri ve dinlendirici nitelikte olmayan uykunun 50 yaş altı bireylerde 4 kat kadar inme riskini arttırdığını gösterdiğini aktaran Prof. Dr. Öztürk, bunun da çok önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

“UYKU SORUNLARI CİDDİYE ALINMALI”

Endişelenmeye gerek olmadığını ama bu tür uyku sorunlarının ciddiye alınması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Öztürk, "Öncelikle uyku hijyenini gözden geçirmek gerekiyor. Orada düzeltilebilecek şeyler varsa düzeltilmeli. Ancak yine de sorunlar devam ediyorsa bir uyku uzmanına başvurmakta fayda var. Çünkü bu durumun ömrü kısaltma riski de var" sözlerini kullandı.

“UYKU, YEMEK KADAR ÖNEMLİ”

Uzun süre uykusuzluk sorunu yaşayan ve daha sonra doktora başvurduğunu söyleyen vatandaşlardan Nesrin Biroş, uykunun hayatta yemek kadar önemli olduğunu ve özellikle gençlerin gece telefonla uğraşarak geç yatma alışkanlığının olduğunu aktardı. Yaşamak için düzenli uykunun şart olduğunu belirten Biroş, uyuyamayan bireylerin mutlaka doktora başvurmasında fayda olduğunu ifade etti.

İlgili Haberler
Uzun yaşamanın sırrı ortaya çıktı. Büyük İskender'in kullandığı yaşam iksiri
Yaz aylarında pencere ve balkonlara dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı. Yoğun bakım çocuk doldu
Öne Çıkanlar
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Dış güçler yakalandı! Bu bir 'biraz da gülelim' haberidir Güncel
Dış güçler yakalandı! Bu bir 'biraz da gülelim' haberidir
Ankara’da 825 bin liralık kaçak ürün operasyonu Güncel
Ankara’da 825 bin liralık kaçak ürün operasyonu
Ağrı’da 6 kilo 210 gram skunk ele geçirildi Dünya
Ağrı’da 6 kilo 210 gram skunk ele geçirildi
Hava sıcaklıkları artıyor. Cilt kuruluğu olanlar nasıl önlemler almalı Sağlık
Hava sıcaklıkları artıyor. Cilt kuruluğu olanlar nasıl önlemler almalı
Sapanca sular altında kaldı Güncel
Sapanca sular altında kaldı
Burası Afrika değil Muş Ovası Güncel
Burası Afrika değil Muş Ovası
Çin Atatürk’ün yaptığını yaptı. Ülkeyi demir ağlarla ördü Güncel
Çin Atatürk’ün yaptığını yaptı. Ülkeyi demir ağlarla ördü