Uzun yaşamanın sırrı ortaya çıktı. Büyük İskender'in kullandığı yaşam iksiri

Editör: Erkavim Yıldırım

Sağlıklı bir yaşam ve uzun bir ömür, modern insanın üzerine en çok düşündüğü konulardan birisi olmasıyla biliniyor.

Pahalı ilaçlar, alternatif tedavi yöntemleri, sıra dışı sağlıklı yaşam uygulamaları, tam da bu nedenle çağımızda oldukça yaygın olduğu bildirildi.

Bununla birlikte modern insan, sağlıklı yaşam ve uzun bir ömür arayışında bazı kadim bilgilerden, binlerce yıllık geçmişe sahip alternatif ürünlerden faydalanmaktan da kendilerini alamadıkları vurgulandı.

Shilajit veya mumiyo olarak isimlendirilen ilginç madde de, sağlıklı ve uzun bir yaşama duyulan özlem nedeniyle son günlerde giderek popüler hale geliyor.

SHİLAJİT MUMİYO NEDİR?

Beden üzerinde mucizevi etkileri olduğu düşünülen bu doğal madde macun ya da sakız kıvamındadır.

Bitkilerin, toprağın, kayaçların, yağmurun bir araya gelmesi ile doğal bir biçime yavaş yavaş oluşur.

İnsan bedeninde olandan daha fazla sayıda minerali bünyesinde barındırır.

Eşsiz bir fulvik asit deposudur. Fulvik asit ise toprakta bulunan değerli ve aktif bir maddedir. Ketonlar, vitaminler ve mineraller bakımından çok zengindir.

Asya kıtasındaki en yüksek dağların tepelerinde, kayalıkların arasında ve yüksek mağaralarda bulunur. En yaygın biçimde Himalaya ve Everest dağlarında vardır.

Bulunduğu özel bölgelere yani yüksek dağlara özgü olması sebebiyle “dağların gözyaşları” olarak da bilinir.

Oldukça pahalı ve kıymetli bir maddedir. Mumiyo macunu ya da mumiyo kapsülü olarak satışı yapılmaktadır. Ayrıca mumio krem ya da merhem formda da ürünler vardır.

Geleneksel Asya tıbbında ve Ayurveda tıbbında büyük önemi vardır ve namı tüm dünyaya yayılmıştır.

Mumiyo eski yazılı kaynaklarda da adından söz edilen bir maddedir. İbni sina, Biruni, Aristo mumionun etkileriden bahsetmiştir.

MUMİYO FAYDALARI NELER?

-Bağışıklık güçlendirici,

-Kanserden koruyucu,

-Yaşlanma geciktirici etkileri öne çıkan özellikleridir.

-Kısırlık ve obezite tedavisinde destek ürün olarak kullanıldığı bilinmektedir.

-Libido arttırıcı, erkeklerde sperm kalitesini ve sayısını arttırıcı etkisi vurgulanmaktadır.

NASIL KULLANILIR?

Saç için genellikle kapsül haldeki mumiolar eritilip şampuana eklenerek kullanılır.

Mumiyo kullanıcı yorumları sıklıkla olumludur. Kullanan kişilerin bazıları daha sağlam kemiklere, daha iyi gören gözlere sahip olduğunu öne sürmektedir. Kellik ile mücadelede güzel sonuçlar alanlar vardır.