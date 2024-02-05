Bu hızla 563 bin konut kaç yılda biter?

Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı olarak Hatay’da yaptığı konuşmada "Bir gerçeği şu anda söylüyorum, merkezî yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, Hatay mahzun kaldı ve şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef şu deprem olayından sonra 'Ba'de harab'ül Basra' oldu. Nerede belediye başkanı? Yok.” dedi.

Erdoğan konuşmasının diğer bölümlerinde ise "İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir kez daha Hataylı kardeşlerimize söz veriyoruz, hangi zorlukla, hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım, elimizde olmayan sebeplerle hangi sıkıntıları yaşarsak yaşayalım Hatay'ı eskisinden daha görkemli, daha güvenli, daha canlı bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok." diye Hataylılara söz verdi.

Erdoğan, "Temmuz ayında Meclis'imiz tarafından kabul edilen ek bütçede deprem bölgesindeki şehirlerimizde kullanılmak üzere 762 milyar liralık kaynak ayırdık. Bu yılın bütçesinde de depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik. Depremden en fazla zarar gören Hatay'ımız elbette ayrılan bu kaynaktan hak ettiği payı aldı, almaya da devam edecek.

Çünkü biz, deprem turistleri gibi bölge illerimizi sadece oy sandığı ufukta belirince hatırlayanlardan değiliz. Biz, depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden de değiliz. Biz, sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı 3 kuruş yardımı insanımızın başına kakan vicdansızlardan hiç değiliz. Biz, depremzede kardeşlerimizin dertleriyle gerçekten dertlenen, bunların çözülmesi için samimiyetle çaba harcayan bir yönetimiz.” dedi.

Erdoğan, girişteki cümleyi de bu sözlerin ardından söyledi. Konuşmanın ilgili bölümlerini verdim ki, “içinden bir cümle cımbızla çekilip alınmış” denilmesin...

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Erdoğan’ın “merkezî yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi?” sözlerine CHP milletvekilleri sert tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Tek kelimeyle, utanç verici" derken CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Erdoğan depremden bir yıl sonra Hatay'da hak sahibi 150 bin konuttan 'yalnızca' 7 bin konutu yaptıklarını ve gerekçesini itiraf ediyor. Oy yoksa hizmet de yok, ister deprem, ister insanlık dramı olsun yok kardeşim. Neden yok, çünkü sen insan değilsin, sen sadece seçmensin..." diye konuştu.

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Deprem bölgesinde başta Hatay olmak üzere 11 il için bir-iki trilyon liranın yetmeyeceğini Erdoğan da biliyor... Nitekim Hatay’da 150 bin konut yaptırılması gerekirken yedi bin konut ancak yapılabilmiş. Bu hızla gidilirse, 150 bin konut, 21,5 yılda ancak biter... O zamana kadar da kim öle kim kala...

Olağanüstü şartlar olağanüstü önlemler gerektirir. Kaynak yetersizse ki yetersizdir; o halde deprem konutlarının yapılmasını bile yandaşların servetine servet katmak için kullanmak yerine bir seferberlik başlatılmalıydı. Türk Milleti, iyi organize edilirse, bütün deprem konutlarını iki yılda bitirecek kabiliyete ve birikime sahiptir...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı iken Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlık tarafından deprem bölgelerinde 420 bin 325 konut ve 143 bin 261 köy eviyle beraber 563 bin 586 konut inşa edilecektir.” diye açıklama yapmıştı.

Bu hızla Erdoğan’ın verdiği rakama göre 390 bin, Murat Kurum’un verdiği rakama göre 563 bin konut, kaç yılda biter?

İşte bir yılda yapılan konut sayısı ortada... Devede kulak bile değil...

Hatay’da daha enkaz bile kaldırılamamışken, “şunu yaptık, bunu yaptık” demenin kimseye bir faydası da yok...