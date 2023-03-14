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Araştırma sonuçları şaşırtıcı. Bu içecek şekeri 30 dakikada düşürüyor

Yapılan araştırmalar kan şekerini düşüren oldukça etkili bir içeceği tespit ettiği bildirildi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 15:55
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Bu içecek şekeri 30 dakikada düşürüyor

Araştırma sonuçları şaşırtıcı. Bu içecek şekeri 30 dakikada düşürüyor
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Journal of Diabetes Research'te yayınlanan araştırma, tarçın çayının postprandiyal kan şekerini 30 dakika içinde düşürebildiğini buldu.

Araştırmacılar, tarçın çayının bu kan şekeri ölçümü üzerinde bir etkisi olup olmadığını araştırmak için yaşları 20 ile 53 arasında değişen, diyabetik olmayan 30 yetişkini inceledi. Gönüllüler rastgele iki gruba ayrıldı. Biri kontrol grubuydu, diğeri ise tatlı sıcak içeceğin tadını çıkardı. Ayrıca, katılımcılardan müdahaleden bir gün önce tarçın almamaları istendi

KAN ŞEKERİ SEVİYELERİNDE ÖNEMLİ BİR AZALMA GÖRÜLDÜ

Hem kontrol hem de tarçın grubunda her katılımcıdan 30 dakika, 60 dakika, 90 dakika ve 120 dakika sonra kan örnekleri alındı. Bulgular, tarçın tozunun tüketimden 30 dakika sonra postprandial kan şekeri seviyelerinde "önemli bir azalma" sağladığı görüldü. Bu araştırma sadece şeker hastalığı olmayan insanlara odaklanırken , diğer çalışmalar da tarçın ve kan şekeri seviyeleri arasındaki umut verici bağlantıyı fark etti.
Örneğin, Archives of Biochemistry and Biophysics dergisinde yayınlanan araştırma da bu faydayı vurguladı.

TARÇIN ÇAYI TARİFİ

Bitkinin çayını hazırlamak için oldukça farkı yöntemler kullanılabilir. Geleneksel bitki çayı demleme yöntemleri kullanılsa da içerisinde kullanılacak bitkileri belirleyebilirsiniz. Tarçın çayı için toz tarçın veya tarçın çubuklarını tercih edebilirsiniz. Toz tarçın ile çayı hazırlamak isterseniz öncelikle sıcak su kaynatmalı ve kaynayan suyu bir bardağa dökmelisiniz. Su kaynadıktan sonra demliğe 1 veya 2 çay kaşığı toz tarçın ekleyerek demlemeye bırakmalısınız. 2-3 dakika dem alan çayı ocaktan alıp bardağa koyarak servis edebilirsiniz. Çubuk tarçın ile çay yapacaksanız yine aynı şekilde 1 su bardağı suyu kaynattıktan sonra içerisine 1 çubuk tarçın ilave ederek demlemeye bırakmalısınız. Çay 2-3 dakika dem aldıktan sonra tüketebilirsiniz. Tarçın çayı su ile demlenebildiği gibi süt gibi tatlandırıcılar ile de demlenen çeşitleri vardır. Çayı demlerken izlenecek metotlar aynı olmakla birlikte sadece su yerine süt tercih etmeniz gerekir.

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