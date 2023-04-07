Meyve çayınızı kendiniz hazırlayabilirsiniz

ELMA ÇAYI

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kurutulmuş limon kabuğu

4 yemek kaşığı kurutulmuş elma

1 yemek kaşığı kurutulmuş portakal kabuğu

1 yemek kaşığı kuşburnu

1 tatlı kaşığı bal

Elma, portakal kabuğu, limon kabuğu ve kuşburnunu büyük bir sos tenceresine ya da demliğe alın. Üzerine 4 su bardağı su ekleyip kaynamaya bırakın. Ocaktan alıp 2-3 dakika dinlendirin. Çayı süzerek içine bal ekleyin ve fincanlara paylaştırın. İsteğe göre elma dilimleri ile sıcak servis yapın.

PORTAKAL KABUĞU ÇAYI

1 yemek kaşığı kurutulmuş portakal kabuğu

4 su bardağı sıcak su

4 yasemin çiçeği topu

1 çay kaşığı bal

Su, karanfil ve portakal kabuğunu orta ateşte 5 dakika kaynatın. Ocaktan alıp 3 dakika dinlendirin ve süzün. Bal ekleyip karıştırın. Yasemin çiçeği toplarını demliğe ya da fincanlara aktarıp sıcak suyu üzerine ekleyin ve çiçek tamamen açıncaya kadar bekletin. Servise hazır edin…

Aynı şekilde diğer meyvelerden de bu şekilde uygun ölçülerde meyve çayı hazırlamanız mümkün…