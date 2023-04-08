Ekinezya çayı gribe birebir

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ekinezya çayının faydaları dikkat çekti.

İnsanların korkulu rüyası olan gribe ekinezya çayının iyi geldiği bildirildi.

EKİNEZYA BİTKİSİ NEDİR?

Kirpi otu ya da Ekinezya, papatyagiller familyasına ait bir bitki cinsi. Eski çağlardan beri ilaç olarak kullanılan şifalı bitkilerdir.

EKİNEZYA ÇAYI GRİBE NASIL İYİ GELİYOR?

Bilimsel araştırmalar, ekinezyanın bağışıklık sistemini güçlü, sağlıklı tuttuğunu ve grip virüsü gibi ortak patojenlere karşı koruyucu olduğunu göstermektedir.

Ekinezya özünün hastalıklara karşı vücudun savunmasını ortadan kaldıran Hyaluronidaz denilen enzime karşı çalıştığı yine yapılan araştırmalarda görülmüştür.

Tüm bu nedenlerden dolayı ekinezya çayını yalnızca soğuk algınlığına yakalandıktan sonra değil, yakalanmadan önce de koruyucu olarak tüketmeniz tavsiye edildi.

EKİNEZYA ÇAYININ FAYDALARI

-Ağrı kesici etkisi nedeniyle migren ağrısı için de oldukça faydalıdır.

-Bakteri, mantar ve böcek ısırığı kaynakları enfeksiyonlara karşı da oldukça faydalı olup yaraların iyileşmesinde hızlandırıcı bir etkiye sahiptir.

-Ekinezya çayının faydaları arasında cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılması yer alır.

-Alerjik reaksiyonları önleyerek kaşıntı ve kızarıklığa iyi gelir.

-Suçiçeği, kızamık, kurdeşen gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

-Ayrıca sivilce, yara, sedef gibi cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılmakta olup fayda sağlar.

-Cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan krem ve merhemlerin içeriğinde ekinezya bulunmaktadır.

-Ekinezya çayı neye iyi gelir, diye merak edenlere söylenebilecek bir diğer şeyse psikolojik rahatsızlıklar için de oldukça faydalı olup sakinlik vererek anksiyete bozukluğu tedavisini de desteklemesidir.

EKİNEZYA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Ekinezya çayını demlemek için hem yaprağını hem de kökünü kullanabilirsiniz. Ekinezya bitkisinin kök kısmı daha yoğun bir aromaya sahip olacaktır. Ekinezya çayını ister kurutulmuş çiçekten ister taze koparılmış çiçekten elde etmeniz mümkündür. Ekinazya çayını demlemek için 1 ya da 2 çay kaşığı ekinezya çiçeğini ya da yapraklarını, bir bardak kaynar suda bekleterek elde edebilirsiniz. Ekinezya bitkisinin kökünden çay elde etmek için de bitkinin kökünden bir çay kaşığı kadarını bir – iki bardak suda 10 dakika kadar kaynatmanız ekinezya çayı nasıl demlenir sorusunun cevabı olacaktır.

Ekinezya bitkisinin kökünden demleyeceğiniz çay, daha acı ve yoğun bir aromaya sahip olacağından içerisine limon ve bal ekleyerek daha hafif bir tat elde edebilirsiniz. Ayrıca demleme aşamasında da zencefil, kabuk tarçın veya karanfil gibi gıdaları ekleyerek daha aromatik bir çay yapabilirsiniz. Ekinezya çayı, ekinezya çayı kullananlar tarafından başka çayların içine eklenerek de tüketilebiliyor. Ihlamur, adaçayı ve kuşburnu gibi çaylardan oluşturacağınız kış çayının içine de ekleyerek kış aylarında bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.