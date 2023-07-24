Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Kavurucu sıcaklar geliyor

Ülkenin Marmara, Akdeniz ve Ege kesimlerinde çarşamba, iç kesimlerinde ise perşembe haftanın en sıcak günleri olacak. 40-45 dereceye kadar yükselmesi beklenen hava sıcaklığının, Cuma gününden itibaren 10 derece civarında düşeceği öngörülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, salı gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıklarının 5 ila 10 derece artacağını söyledi. Sıcaklıkların güney ve batı bölgelerinde geçen haftadan beri mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini aktaran Yıldırım; sıcaklıkların daha da artacağını ifade etti. Marmara, Ege ve Akdeniz’de çarşamba günü 45 dereceye varan sıcaklıklar beklediklerini açıklayan Yıldırım, İç Anadolu’nun ise perşembe günü maksimum sıcaklığa ulaşacağını belirtti.

Yıldırım, çarşamba günü İstanbul’da 37, Antalya’da 42, İzmir’de 43 derece sıcaklık beklendiğini, perşembe günü ise Ankara’da hava sıcaklığının 39 derece olmasını beklediklerini bildirdi.

Doğu Karadeniz'e yağış geliyor

Yıldırım, yurdun kuzey doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olduğunu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Samsun, Ordu çevrelerinde yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti. Yıldırım, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde yaşayanların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Sıcaklıkların gelecek hafta düşmesi bekleniyor

Yıldırım, cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak hava sıcaklıklarının azalacağını belirterek, “Mevsim normallerinin çok üzerinde olan sıcaklıklar mevsim normallerine, yer yer de altına düşüyor. Ankara’da hava sıcaklıkları hafta sonu, 39 dereceden 29 dereceye düşecek” dedi.