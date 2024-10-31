Bu kadarı da pes dedirtti! Otogardaki sadaka kutusunu böyle çaldı

Pes dedirten hırsızlık, Şehitkamil ilçesinin Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir işyerine gelen ismi öğrenilemeyen şahıs, tezgah üzerinde bulunan içi para dolu sadaka kutusunu gözüne kestirdi.

Bir süre etrafı kollayan şüpheli şahıs, bulduğu ilk fırsatta tezgahtaki sadaka kutusunu alarak hızlı adımlarla bölgeden uzaklaştı. Şüpheli şahsın, sadaka kutusunu çaldığı ve bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık anları ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan hırsızlığı sabah iş yerine geldiklerinde fark ettiklerini belirten işyeri çalışanı Mehmet Buruk, sadaka kumbarasının çalınmasını hayretler içerisinde gördüklerini söyledi.

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Güvenlik kamerasına yansıyan bu hırsızlık anları, işyeri çalışanlarını şaşkına çevirdi. İşyeri sahibi, “İhtiyaç sahipleri için toplanan paraların çalınması ve yardımın göz dikilmesi bizi üzmüştür” dedi.

​​​​​​​Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirten işyeri sahibi, güvenlik kameralarının olmasına rağmen bu hırsızlığın gerçekleştiğini ifade etti.