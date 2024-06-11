Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık! Çiçek masa ve sandalyeleri çaldılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık! Çiçek masa ve sandalyeleri çaldılar

Düzce'de meydana gelen iki ayrı hırsızlık vakası bu kadarına pes dedirtti. Bir iş yerinin önünden sabah saatlerinde bir çiçek çalınırken, akşamüzeri ise başka bir restorandan 8 adet sandalye ve 2 masa çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Düzce'de yaşanan bu tuhaf hırsızlık olayları, çevredeki güvenlik kameralarca kayıt altına alındı. Aynı gün içinde yaşanan hırsızlık olayları, görenleri hayrete düşürdü. İlk hırsızlık vakası, Rasim Bedir Paşa Bulvarı'nda sabah erken saatlerde gerçekleşti.

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SAKSI ÇALINDI

Bir iş yerinin önündeki saksıdaki çiçeği fark eden bir kişi, iş yerinin önüne gelip çiçeği alarak ortadan kayboldu. İş yerinin sahibi sabah iş yerine geldiğinde çiçeğin yerinde olmadığını gördü ve güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde hırsızlığı fark etti ve polise haber verdi.

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MASA VE SANDALYELER ÇALINDI

Günün ikinci hırsızlık olayı ise Konuralp Necmi Hoşver Caddesi'nde akşam saatlerinde vuku buldu. Gece yarısı iki kişi, bir restoranın bahçesinde bulunan 8 sandalye ve 2 masayı çaldı. Sabah iş yerine gelen restoran çalışanları, masaların ve sandalyelerin çalındığını fark edince polise bildirdi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aynı gün içerisinde gerçekleşen bu iki hırsızlık olayı üzerine polis ekipleri, kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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