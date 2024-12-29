‘Bu kadarına pes’ dedirten hırsızlık! Çuval çuval marul çalarken yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
‘Bu kadarına pes’ dedirten hırsızlık! Çuval çuval marul çalarken yakalandılar

İzmir’in Tire ilçesinde, bir tarladan 52 çuval marul çalan 3 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Tire Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevini sürdürürken yol kenarında park halindeki 35 RT 753 plakalı aracı fark etti.

Araçtan şüphelenen ekipler, araçtaki Serhat A. (21) ile yapılan sorgulama sonucunda, Serhat A. ve iki arkadaşının yol kenarındaki tarladan marul çaldıklarını itiraf etti. Jandarma ekipleri, Serhat A.’nın telefonunu inceleyerek hırsızlığın yapıldığı yeri ve diğer şüphelileri belirledi.

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Takip edilen ekipler, Nurettin T. (22) ve Abdullah T. (23)’nin 52 çuval marulu Tire-Torbalı karayolu kenarına istiflediğini tespit etti. Üç şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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