Bu kahve yaşlanmayı önlüyor

İşte Menengiç kahvesinin yararları...

Menengiç kahvesinin, antioksidan ve fenolik bileşenleri sayesinde vücudu kansere ve yaşlanmaya karşı koruyucu etkiye sahip olduğu bildirildi. İşte ayrıntılar…

MENENGİÇ KAHVESİ SAĞLIĞA NASIL FAYDA SAĞLAR?



Menengiç kahvesi, Türkiye’nin batı, güney ve güneydoğu bölgelerinde doğal olarak yetişen menengiç (Çitlenbik) ağacının meyvelerinden yapılan bir içecektir. Yabani fıstık olarak da bilinen menengiç meyvesi, güneşte kurutulduktan sonra kavrulur ve ezilerek kahve haline getirilir. Menengiç kahvesi, hem suyla hem de sütle hazırlanabilir. Menengiç kahvesinin, sağlık açısından pek çok faydası olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur.

Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu, yaptığı açıklamada, menengiç kahvesinin faydalarını şöyle anlatmıştır:

“Menengiç meyvesi, E ve B vitaminleri ile sodyum, potasyum, fosfor, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, bakır, mangan, selenyum, kadminyum gibi önemli mineral ve elementler içerir. Ayrıca protein, yağ, besinsel lif, doymamış yağ asitleri ve mineral maddeler bakımından da çok faydalı bir bitkidir.

Menengiç kahvesi, antioksidan ve fenolik bileşenler sayesinde vücudu kansere ve yaşlanmaya karşı korur. Aynı zamanda iltihaplanmayı azaltır, enerji verir, kan şekerini ve kolesterolü düzenler, bağışıklığı güçlendirir, karaciğer sağlığını destekler, toksinleri atar, regl sancılarını hafifletir, saç ve tırnak sağlığını iyileştirir, cildi güzelleştirir, migrene iyi gelir.” “Menengiç kahvesi, sabun sanayinde de kullanılır. Özellikle bıttım sabunu yapımında menengiç meyvesi tercih edilir. Bıttım sabunu, saç dökülmesini önler, kepek sorununu giderir, saçı besler ve parlaklık verir.”