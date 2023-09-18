'Bu kara bir lekedir' TFF'nin büyük skandalına FIFA nasıl el koydu. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Alanyaspor'un Brezilya'da şikeden hüküm yiyen Santoslu Eduardo Bauermann'ı transfer etmesi transfer etmesi büyük tartışmalara neden olmuştu.

Futbol Federasyonu'nun bu oyuncunun lisansını tescil etmemesi gerekirken, kamuoyundan gizli saklı tescil edildi.

Bu gelişme üzerine Alanyaspor ligin ilk 3 haftası oynatamadığı şikeci Eduardo'yu geçen hafta Pendikspor maçında kadroya aldı.

Bu olay sadece Türkiye'de değil Brezilya basınında da ağır şekilde eleştirildi.

Gelişmeleri yakından takip eden dünya futbolunun patronu FİFA, Türkiye'deki bu rezalete el koydu.

FİFA, Türkiye Futbol Federasyonu'nu uyararak, "Brezilya'daki şike cezalarının dünya genelinde geçerli olduğunu, Eduardo Bauermann'ın ülkesinde aldığı 360 günlük futboldan men cezasının FİFA'ya bağlı ülkelerde de uygulanması gerektiğini, aksi takdirde ağır cezalar verileceğini" bildirdi.

FİFA'nın uyarısıyla köşeye sıkışan Futbol Federasyonu, apar topar kendi onayladığı lisansı iptal etti ve Alanyaspor'a şikeci futbolcuyu Süper Lig'de oynatamayacağını bildirdi.

Son umudunu da kaybeden Alanyaspor Eduardo Bauermann'ın sözleşmesini fesh etmek zorunda kaldı.

Kulübün bu transferden ne kadar zarar ettiği bilinmiyor.

Bu yaşananlar futbol adına tam bir rezalettir.

Bir utanç, bir kara lekedir.

Bir şikecinin Süper Lig'de oynanıp oynamasına FİFA'nın karar vermesine gerek var mıydı?

Futbol Federasyonu yöneticileri sizler ne iş yaparsınız?

Eduardo Bauermann'ın şikeci olduğunu bilmiyor muydunuz?

Dünya duymuştu, siz sağır sultan mısınız?

Bal gibi biliyordunuz.

Hangi mantıkla, hangi ahlakla şikeci bu futbolcunun lisansını tescil ettiniz?

Allah'tan FIFA temizledi pisliğinizi.

Yazıklar olsun.