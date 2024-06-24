Bu kentte karla mücadele Haziran’da da sürüyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Bu kentte karla mücadele Haziran’da da sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki üs bölgelerine ulaşımı sağlayan yolda, yer yer 8 metreye ulaşan karın temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından 3 bin 300 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin yolunu ulaşıma açan ekipler, şimdi de İkiyaka Dağları'ndaki Binbir, Düztepe ve Davulcu Üs bölgelerine ulaşımın sağlanması için gayret gösteriyor.

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Haziran ayının son günlerinde kar kalınlığının bazı yerlerde 8 metreye ulaştığı bu zorlu bölgede çalışan ekipler, ekskavatör yardımıyla ilerleme kaydediyor.

2024-haziran-aa-34956159.jpgYeşiltaş köyü yakınında başlatılan çalışmalarda, yolun 17 kilometrelik kısmını kardan temizleyen ekipler, geriye kalan 13 kilometrelik kısmı da kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

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