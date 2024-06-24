Bu kentte karla mücadele Haziran’da da sürüyor

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından 3 bin 300 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin yolunu ulaşıma açan ekipler, şimdi de İkiyaka Dağları'ndaki Binbir, Düztepe ve Davulcu Üs bölgelerine ulaşımın sağlanması için gayret gösteriyor.

Haziran ayının son günlerinde kar kalınlığının bazı yerlerde 8 metreye ulaştığı bu zorlu bölgede çalışan ekipler, ekskavatör yardımıyla ilerleme kaydediyor.

Yeşiltaş köyü yakınında başlatılan çalışmalarda, yolun 17 kilometrelik kısmını kardan temizleyen ekipler, geriye kalan 13 kilometrelik kısmı da kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.