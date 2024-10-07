Bu kez farkın kapanması imkansız! Yeni anket yerel seçimi nokta atışı bilen şirketten geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu kez farkın kapanması imkansız! Yeni anket yerel seçimi nokta atışı bilen şirketten geldi

Yerel seçim sonuçlarını nokta atışı bilen Aksoy Araştırma Şirketi genel seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Kararsızlar dağıtılmadan birinci parti olan CHP, kararsız seçmenlerin orantısal dağılımı sonucunda AKP’ye 2.1 puan fark attı.

Toplumda ve muhalefet partilerinde gün geçtikçe egemen bir söylem haline gelen erken seçim tartışmaları artarken Araştırma Şirketleri de olası bir erken seçim durumunda bekledikleri sonuçları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Son araştırma Aksoy Araştırma Şirketi’nden geldi. Şirketin yaptığı son araştırma sonuçları CHP’nin yerel seçimde olduğu gibi birinci parti olmaya devam ettiğini ortaya çıkardı.

Türkiye Monitörü 2024 Eylül Araştırması’nda CHP’nin yerel seçim sonuçlarına göre puanının azalmasına rağmen birinci parti olduğu belirtildi. 81 ilde %95 güven aralığında yüzde 2,5 hata payı, 1537 örneklem ile yapılan anketin sonuçları şu şekilde oldu:

Kararsızlar dağıtılmadan önce:

  • CHP: %29,1
  • AKP: %26,7
  • MHP: %8,5
  • Oy Kullanmayacağım: %7,9
  • DEM: %7,8
  • Kararsız: %4,7
  • İYİ Parti: %3,8
  • YRP: %3,7
  • ZAFER: %3,0
  • TİP: %1,3
  • SAADET: %0,4

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Kararsızlar dağıtıldıktan sonra:

  • CHP: %32,6
  • AKP: %30,5
  • MHP: %9,9
  • DEM: %8,3
  • İYİ Parti: %4,7
  • YRP: %4,3
  • Diğer: %4,1
  • ZAFER: %3,5
  • TİP: %1,6
  • SAADET: %0,5

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