Bu kol böreğini yedikçe yiyeceksiniz. Tadına doyamayacaksınız. Yok böyle tarif

Serpil Demir
Bu kol böreğini yedikçe yiyeceksiniz. Tadına doyamayacaksınız. Yok böyle tarif
Kol böreği, Türk mutfağına özgü bir tepsi böreği çeşididir. Peynirli, kıymalı, ıspanaklı, patatesli gibi farklı iç harçlarla yapılabilir. Hazır yufka kullanıldığı gibi, elle açılan yufka da kullanılır.
Kol böreği, çıtır çıtır dilimlenen lezzetle sarıp sarmalanmış bir hamur işidir. Çay saatlerinin yıldızı olabilecek bu böreği, istediğiniz iç harçla yapabilirsiniz. Peynirli, ıspanaklı, patatesli veya kıymalı gibi farklı seçenekler deneyebilirsiniz.
MALZEMELER
5 adet yufka. Sosu için: 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta. İç harcı için: 200 gram beyaz peynir, patates, ıspanak ya da kıyma isteğe göre.
YAPILIŞI
Kol böreği yapmak için öncelikle hamur yoğurulur veya hazır yufka alınır. Sonra sos için süt, sıvı yağ ve yumurta karıştırılır. Yufkalar ikiye bölünür ve her katına sos sürülür. İç harcı için peynir, patates, ıspanak veya kıyma isteğe bağlı olarak hazırlanır ve yufkanın geniş kısmına konur.
Yufka rulo şeklinde sarılır ve kol böreği şekli verilir. Üzerine yumurta sarısı ve zeytinyağı karışımı sürülür ve susam, çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirilir. Kol böreği, çay saatlerinin, kahvaltıların ve davet sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Afiyet olsun!

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