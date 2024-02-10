Fırında Somon Balığı nasıl yapılır? Fırında Somon Balığı tarifi için malzemeler neler?

Gizem Ertürk
Fırında Somon Balığı nasıl yapılır? Fırında Somon Balığı tarifi için malzemeler neler?
Akşam yemekleri, özel davetleriniz veya hafta sonu sofraları için tam size göre bir tarifimiz var. Fırında Somon balığı hem hafif hem de pratik yapılışıyla sevdiklerinizi mutlu edecek. İşte sevilen yemeklerden biri olan Fırında Somon Balığı için gerekli olan malzemeler ve tarifi…

Hafta sonu sofralarına renk katacak özel bir tarifimiz var. Fırında Somon Balığı hem lezzeti hem kolay yapılışı hem de muhteşem sunumuyla sizi ve sevdiklerinizi mutlu edecek bir yemek. Dolabınızda olan sebzelerle çeşitlendireceğiniz Fırında Somon Balığı’nı sizde mutlaka deneyin. Fırında Somon Balığı’nın yanına isterseniz bol yeşillikli bir salatada yapabilirsiniz. İşte sevilen yemeklerden biri olan Fırında Somon Balığı için gerekli olan malzemeler ve tarifi…

Fırında Somon Balığı Tarifi İçin Malzemeler?

6 adet dilimlenmiş somon balığı

4 adet patates

2 adet yeşil biber

2 adet domates

1 adet kuru soğan

2 adet limon

4 diş sarımsak

4 adet defne yaprağı

4-5 adet siyah zeytin

Kekik, tuz, karabiber, pul kırmızı biber

Birkaç dal maydanoz

Aynı zamanda istediğiniz sebzeyi ya da baharatı da ekleyebilirsiniz

Fırında Somon Balığı Tarifi Nasıl Yapılır?

Dilimlenmiş somon balıklarımızı yağlı kağıt serilmiş büyük bir fırın tepsimize diziyoruz. Doğradığımız patates, soğan, domates, sarımsak, yeşil biber, dilimlenmiş limonu, defne yapraklarını yerleştiriyoruz. Üzerine birkaç siyah zeytin ekliyoruz. Kekik, tuz, karabiber, pul kırmızı biber baharatlarımızı ekliyoruz. Yağlı kağıt ile kapatıp 200 derecede ortalama 20 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Üzerindeki yağlı kağıdı alarak 15 dakikada daha üzeri kızarıncaya kadar pişirebilirsiniz. Pişirdiğiniz somon balığını servis tabağına alarak üzerine maydanoz serpebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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