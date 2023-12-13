Bu mahallede kilo alanlar yandı. Ölçüler 34 santimi gösteriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bu mahallede kilo alanlar yandı. Ölçüler 34 santimi gösteriyor
Antalya’da bir mahallede başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan çalışmalarda, bazı evlerin bahçe kapıları kapandı. Mahalleliler caddeye çıkabilmek 34 santimlik aralıktan geçmek zorunda kalıyorlar.

Antalya Muratpaşa ilçesindeki Balbey Mahallesi'nde yaklaşık 3-4 ay önce başlatılan Balbey Kentsel Yenileme Projesi, bazı vatandaşların, cadde ile bağlantılarının kesilmesine yol açtı.

Tele1’in haberine göre, senelerdir açık olan bahçe kapıları, projenin gerçekleştiği alanın etrafına çekilen güvenlik bariyerleri nedeniyle kapanması, mahalle sakinlerini zor durumda bırakıyor. Evlerine yakın kısımdaki caddeye 34 santimlik aradan yan yürüyerek geçip ulaşabilen 3 hane duruma tepki gösterdi.

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Evlerine yakın kısımdaki caddeye 34 santimlik aradan yan yürüyerek geçip ulaşabilen bazı hane bireyleri, kilolu ve yaşlı insanların bu aralıktan geçemediğini, kendilerine kolaylık sağlayacak bir yolun açılmasını istediler.

Mahalle sakinleri, yaşlı vatandaşlar için söz konusu yerden yolun uzadığını, dar sokaklar nedeniyle de o bölgeye ambulansın girmekte zorlandığını belirtti.

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Mağdurlardan, kentsel dönüşüm nedeniyle 4-5 aydır bu sıkıntıyı yaşadıklarını, güvenlik amaçlı yapılan bariyer çevirmesinin yaşam hürriyetlerinin kısıtlandığını söyleyen Tolgahan Sekin,

“Buradan geçerken üzerimizdeki giysiler zarar görüyor. Arka taraftan giriş noktası var ama oraya gidebilmek için de baya yol dolanmak gerekiyor. Fakat özellikle akşam ve geceleri oradan gitme şansınız yok. Çünkü alkolik, tinerci, bağımlı ne ararsanız var. Özellikle bir bayanın gitme şansı hiç yok. Ancak kapatılan yer ise direk caddeye çıkış bölgesi. Bizim rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir kapı açılmasını istiyoruz. Kayınvalidem felçli ve arka taraftaki sokaklar dar. Nakil araçları büyük olduğu için girmekte zorlanıyor. Hastaneye götürmekte güçlük yaşıyoruz. Bu iş hangi firmaya verilmişse düzgünce oturup konuşmak istiyoruz. Daha önce konuşmaya çalıştık ama muhatap bulamadık. Bu durumu savcılığa da taşımayı düşünüyoruz” dedi.

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36 yıldır Balbey Mahallesi sakinlerinden olan Meryem Sekin ise, “36 yıldır kapatılan kapıdan her gün girip çıktım. Tamam herkes kentsel dönüşüm için çalışmasını yapsın ama burada unutulan insanlarımız var. Buradaki 34 santim aralıktan geçmek zorunda kalıyoruz. Kıyafetlerimiz zarar görüyor. Yağmur yağdığında şemsiye bile açamıyoruz. Bizim gerçekten ne olduğumuz önemli değil ama yaşlı insanlar için çözüm bulunması lazım.

Şehrin merkezinde bunların olmaması gerekiyor. Buraya ambulans gelemiyor ve annemin tedavi olması gerekiyor. Buradaki yaşlı insanlar kronik rahatsızlıkları olan insanlar. İnsanlığın bu kadar unutulmaması gerekiyor. Arka taraftan arabayla bile geçmeye korkarsınız. Akşam saatinde cesaret edemezsiniz. Kesinlikle çözüm ve buranın eski haline dönmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Belirtilen 34 santimlik alandan geçemeyen 75 yaşındaki Hilmiye Erdoğan da “Doktora, hastaneye gidemiyorum. 60-70 yıllık kapımız var ve önü kapalı. Açılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

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