Bu meyve kanı sulandırıyor

Son zamanlarda zayıflama mucizesi olarak tanıtılan altın çilek, gerçekten de kilo vermeye ve sağlığa katkı sağlıyor mu, yoksa sadece bir efsane mi? Beslenme uzmanı ve yaşam koçu Gizem Tutar, altın çileğin bilimsel olarak desteklenmeyen iddialarını ve olgunlaşmadan tüketildiğinde Avustralya’da zehirli kabul edildiğini belirterek bu meyve hakkında bilinmesi gerekenleri şöyle paylaşıyor: “Altın çileğin, kilo verdirici veya yağ yakıcı özellikleri olduğuna dair bilimsel bir temel yok.

Altın çilek, idrar söktürücü ve ishal yapıcı etkileriyle vücuttan su kaybına yol açarak kişilerde zayıfladığı yanılsaması yaratıyor. Altın çilekle vücuttan atılan su, yağ kütlesinden gelmediği için bu kilo kaybı kalıcı değil.” Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalar çok az. En eski bilimsel çalışmalar 1935 yılına dayanıyor ve bu çalışmaların sonuçlarına göre, altın çileğin iştahı azaltmada çok az bir etkisi olduğu görüldü. Kanı inceltici ve tansiyonu düşürücü etkileri ise sadece hayvanlar üzerinde yapılan kısıtlı çalışmalarda tespit edilmiş olup, insanlar üzerinde aynı etkiyi yapıp yapmadığı kesin olarak bilinmiyor. Altın çilek, dünyanın birçok yerinde alternatif tıpta kullanılan bir meyve. Ancak Avustralya’da zehirli sayılıyor. Olgunlaşmamış altın çilek meyvesi hastalıklara ve ciddi zehirlenmelere neden olabiliyor. Beslenme uzmanı ve yaşam koçu Gizem Tutar, şunları ekliyor: “Son yıllarda altın çilek meyvesinin güçlü bir antioksidan olduğu ve bu sayede kansere karşı koruma sağlayabileceği de ileri sürüldü. Bu konuda 1980’li yıllarda yapılan ve 2000’li yıllarda fareler üzerinde yinelenen bilimsel çalışmalara göre, yutak ve akciğer kanserlerine karşı koruyucu etkisi olabileceği düşünüldü. Altın çileğin bir alt türünün hafif kanı inceltici etkisi olabileceği için, kanı inceltici ilaç kullananlar, Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, tansiyonu düşürücü etkisi olabileceği için, hipotansiyon (düşük tansiyon) hastası olanlar, Patatesgillere alerjisi olanlar, Kronik ishal problemi olanlar, Herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle idrar söktürücü etkili ilaç kullananlar altın çilek yememelidir.”