Bu meyve tüm hastalıkların ilacı. Yiyenin doktora gitmesine gerek yok

“BEN GÜNDE 2-3 KİLOGRAM HÜNNAP YİYORUM”

Lifli yapısı sayesinde sindirim sitemine çok faydalı olduğunu ve kan şekerini dengeleme özelliğine sahip olduğu için de şeker hastalarının hünnap tüketebileceğinin altını çizen Çolak, “Hünnap meyvesi sindirim için eşi benzeri olmayan bir yarara sahip. Şeker hastaları için de çok yararlı. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Kesinlikle dokunmaz. Ben günde 2-3 kilogram hünnap yiyorum. Bende toplamda 150 ağaç var. Bu sene iklim değişikliklerinden dolayı rekoltemiz çok düşük. Geçen sene yaklaşık 1 ton meyve toplamıştık ama bu sene 300 kiloluk bir hasadımız var. Üretimde yüzde 50’den fazla bir düşüş var. Ama Allah bereket versin satışlarımız gayet iyi. İlçemizde yaklaşık 40 bin ağaç vardır ve bu ağaçlardan toplamda senelik yaklaşık 40 ton hünnap toplanır” açıklamasında bulundu.