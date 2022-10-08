﻿Bu nasıl reklam harcaması: 8 milyar TL

Bir kamu kurumunun sadece reklam için 4,5 milyar TL harcadığını biliyor musunuz?

O günkü dolar kurundan hesaplarsak harcamanın bugünkü değeri 8 milyar 820 milyon TL.

Anlatayım…

Kamu kurumlarının incelenmesi sonucunda 201 adet Sayıştay denetim raporu yayımlandı.

Bunlar yayımlanması gereken raporların bir kısmı sadece…

Mahalli idarelere ilişkin olarak 170 adet belediye ve bağlı idare, 9 adet il özel idaresi ve 39 adet mahalli idare şirketi olmak üzere toplam 218 adet Sayıştay denetim raporu yetkili organlarında görüşülmek üzere ilgili kamu idarelerine gönderilmiş.

Bunların da yayımlanmasını bekliyoruz.

Raporlarda bulunan usulsüzlükleri ve mevzuata aykırı durumları sizlere hem yazılarımla hem de sosyal medyadan duyurmaya çalışıyorum.

Geçen gün aktardığım yazıda Gençlik Spor Bakanlığı raporlarında yer alan bir tuhaflıktan bahsetmiştim.

Bakanlığın taşra teşkilatını oluşturan Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerinin mali faaliyetlerinin Bakanlığın bütçe ve muhasebe sistemi dışında yönetilmesi ve sonuçlarının ayrı mali tablolarda raporlandığı tespit ettiğinden bahsetmiş, Bakanlık mali tablolarında yer alması gereken ama yer almayan 2,5 milyar TL'den bahsetmiştim.

Örnek olarak raporda belirtilen Spor Genel Müdürlüğü payının tahsilatı ile ilgili kısımdı.

Tabloya göre 2021 yılında Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto ve Loto'dan kendi payına 7 milyar 751 milyon TL tahsilat yapmış ancak 2,5 milyar TL'yi gelir kaydında göstermemişti.

Bu paraya ne olduğu belli değil.

Düşünebiliyor musunuz 2,5 milyar TL. Ben paranın büyüklüğünü gözümün önüne getiremiyorum bile…

Haliyle döndüm bu hesabın karşılığı olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın denetim raporunu inceledim.

Kafam karıştı.

Çünkü Başkanlığın tablosuna göre 2021 yılında Spor Genel Müdürlüğü'ne aktarılan para Gençlik Spor Bakanlığı mali tablosunda belirtilen 7.7 milyar TL değil, 8.7 milyar TL olarak gözüküyor.

Yani 995 milyon TL fark var arada.

Konunun uzmanları mutlaka inceleyecektir. Ben bu konuda bilgisiz olabilirim…

Başka ne var. Mesela "Nas" politikasından sapma var. Yani faiz geliri var.

Tam olarak 841 milyon TL. Ayrıca beni daha da meraklandıran bir gider var. Tam 4 milyar 562 milyon TL reklam ve tanıtım gideri!

Buyurun kurumun mali tablosundan beraber bakalım:

4 milyar 562 milyon TL.

Dolar kurunu ortalama 10 TL olarak alırsak…

Ne çıkar sonuç? 456 milyon dolar.

Yani bugünkü kura çevirirsek yaklaşık 8.4 milyar TL güncel değeri.

Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan çocuk, yaşlı genç 83 milyon kişi başı ortalama 100 TL "ateşlemişiz" Bakanlığa.

Bu kadar reklam ve tanıtım gideri kime nasıl verildi?

Ne yapıyorsunuz siz?

Yoksa Ankara'da, İstanbul'da kaybettiğiniz bankamatik memurlarına böyle mi kaynak sağlıyorsunuz?

Burnuma pis kokular geliyor.

Milletvekilleri elbette soru önergesi verecektir. Soracaktır ayrıntısı nedir diye ancak cevap alacaklarını sanmıyorum.

Zira 2020 yılındaki raporlarda Sayıştay aynen şöyle demişti;

"2020 yılına ilişkin mali rapor ve tabloları hakkında; denetim görüşü oluşturabilmek için gerekli olan, geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tabloların dayanağı yönetim kurulu kararları kamu idaresi yönetimi tarafından sağlanamamıştır."

Evet, aynen böyle yazmış denetim görüşü kısmında da "yönetim kurulu kararı kamu idaresi tarafından verilmediği için görüş bildirilememiştir" diye açık açık yazdı.

Hatta CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay Raporunda belirtilen bu konu ile ilgili Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda görevli ilgili kişiler hakkında "Görevi kötüye kullanma, resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

Biz yine de umudumuzu kaybetmeyelim değil mi?

Hani olmaz da olur ya, cevap verirler biz de 476 milyon 820 bin dolar nereye harcanmış öğreniriz.

Yoksa sana, bana, sokaktaki vatandaşa bu rakamlar, hayal edemediğimiz için afaki kalıyor.

Fakat sıkıntı şurada, sanıyorum yargı da harcanan paraların büyüklüğünü tahayyül edemiyor ki kılını kıpırdatmıyor.

Raporlarda çok şey var.

Devamı gelecek.