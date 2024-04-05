Bu olay Gebze'deki bir düğünde yaşandı. "Bu yaşlı amcanın yaptığını Alman, İngiliz yapsa beğenirsin... Bunu da beğenin..."

Sosyal medyada bir düğünde çekilen görüntüler viral oldu. Hande Yener’in şarkısına kendisini kaptıran yaşlı bir vatandaşa adeta gençlere taş çıkarttı.
Düğün esnasında çalınan hareketli şarkı ile kalkan ve eşi olduğu tahmin edilen kadının karşısında yavaştan dans etmeye başlayan adamın yanına bir arkadaşı gelip rahat bir şekilde dans edebilsin diye ceketini aldı.
Ceketinin alınması ile dansın ritmini hızlandıran yaşlı vatandaş, 20’lik enerjisi ile görenleri hem hayran bıraktı hem de şaşırttı.
Sosyal medyada da gündem olan adama yorumlar yağmur gibi yağarken “Bu yaşlı amcanın yaptığını Alman, İngiliz yapsa beğenirsin...Bunu da beğenin...” yorumu dikkat çekti.