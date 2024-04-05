Bu olay Gebze'deki bir düğünde yaşandı. "Bu yaşlı amcanın yaptığını Alman, İngiliz yapsa beğenirsin... Bunu da beğenin..."

Gebze’de bir düğünde yaşlı bir vatandaşın kendisini müziğin akışına bırakarak dans etmesi sosyal medyada gündem oldu. Yaşlı amcanın dansı sonrasında “Bu yaşlı amcanın yaptığını Alman, İngiliz yapsa beğenirsin...Bunu da beğenin...” yorumu yapıldı.