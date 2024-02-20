Bu otomobilden sağ çıktı

Kaynak: DHA
Bu otomobilden sağ çıktı
İstanbul Bağcılar'da bir araç bariyerlere saplanırken sürücüsü sadece parmağından yaralandı.

İstanbul Bağcılar'da bu sabah saat 07.30 sıralarında meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü parmağından yaralanırken, olay yerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Edinilen bilgilere göre, 34 FDF 297 plakalı otomobili kullanan Tolga Atkaya, Basın Ekspres Başakşehir istikameti Güneşli yol ayrımında seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolünü kaybettiği araç bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada sürücü Tolga Atkaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Atkaya'nın parmağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araç olay yerinden çekilirken, trafik bir süreliğine aksadı. Bölgeye sevk edilen trafik polisleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Atkaya, kaza anında yüksek hızda seyrediyordu. Ayrıca, kazanın nedeninin sürücünün dikkatsizliği olduğu tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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