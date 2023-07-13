Bu plajda güneşlenme yerleri ters. Deniz var, kum var güneş yok her taraf boş

Editör: Özlem KIRAL

Almanya'da güneşin olmadığı plajda adeta in cip top oynuyor. İnsan olmayan plajda rüzgarın etkisiyle dalgalanan denizde yüzmek ise cesaret gerektiriyor.

Çekilen görüntüde loca diye tabir edilen oturma gruplarının deniz yerine karaya bakması şaşkınlık yaratıyor.

Denizden karaya doğru esen sert rüzgarlar plajdaki kumların uçarak insanların ağız, burun ve gözlerine dolmasına engel olmak için loca diye tabir edilen onlarca oturma gruplarının deniz yerine karaya çevrilmesinin nedenini ortaya koyuyor.

Bu oturma gruplarına Almanya'da Strandkorb deniliyor. 1800'lerden günümüze kadar ulaşmış bir tasarım. Sahillerde kum , rüzgar , yağmur , güneşten korunmak İçin özel yapılmış bir tasarımın istenildiğinde üstü de açılıyor. İstediğiniz yöne de çevriliyor.

Denizden karaya doğru esen sert rüzgarlardan korunmak için bu oturma grupları rüzgarı arkadan karşılayarak insanları mağdur etmesine engel olmak için karaya bakıyor.

Bu oturma grupları Almanya'da günlüğü 15 Euro'dan (437 TL) kiralanıyor. Denizdeki dalgalar ise rüzgarın şiddetini gözler önüne seriyor.

Sahilde dolaşanlar bile rüzgarın savurduğu kum tanelerinden ağızlarını örtükleri eşarplarla korunmaya çalışıyor.