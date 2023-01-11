Belçika polisinden maaş zammı protestosu. Bu sefer onlar eylem yaptı

Belçika'da bu sefer polisler sokağa çıktı. Eylem yapmak için sokaklara dökülen Belçika polisinin eylemine yine polisler nezaret etti
Brüksel'de sokağa çıkan polisler maaşlarına zam ve emeklilik haklarının iyileştirimesini talep etti
Belçika'nın başkenti yüzlerce polisin yürüyüşüne görevlerini bırakmayan polisler engel olmadı.
Belçika'daki polislerin eylemi sendikaların çağrısıyla gerçekleşti. Yürüyüş Brüksel'deki Federal Polis Merkezi önünde başladı.
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