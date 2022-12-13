Bu sözleri söyleyen Yeni Zelanda Başbakanı! Mikrofonu açık unuttu, muhalefet liderine küfretti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in parlamentoda mikrofonunun açık olduğunu unutup bir muhalefet üyesine küfretmesi televizyonda canlı yayınlandı.

Muhalefetteki ATC partisi lideri David Seymour'la yaşadığı tartışma sırasında “Kendini beğenmiş dallama” dediği duyulan Ardern'in sözleri salonda tepkilere yol açtı. Seymour'un sözlerini geri almasını istediği Ardern bunun üzerine küfrettiği için özür diledi.

2023'te genel seçimlerin düzenleneceği ülkede Ardern'ın partisi giderek kan kaybediyor. Anketler, muhalefetin ilk sıralarda yer aldığını gösteriyor.

Seymour ise ifadeler karşısında şoke olduğunu belirterek "Jacinda'yı şahsen 11 yıldır tanıyorum, (ifadeler) karakterine çok aykırı." dedi.

Ardern'in siyasi becerilerine hayran olduğunu söyleyen Seymour, Ardern'e özür dilediği için teşekkür ederek "Mutlu Noeller" diledi.