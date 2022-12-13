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Bu sözleri söyleyen Yeni Zelanda Başbakanı! Mikrofonu açık unuttu, muhalefet liderine küfretti

Sakin tavırlarıyla bilinen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in parlametoda muhalefet liderine küfretmesi büyük bir çekti. Ardern, muhalefet lideri David Seymour’un soru önergesine verdiği yanıt sonrası mikrofonu açık unuttu ve Seymour’a küfretti.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 15:47
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Bu sözleri söyleyen Yeni Zelanda Başbakanı! Mikrofonu açık unuttu, muhalefet liderine küfretti

Bu sözleri söyleyen Yeni Zelanda Başbakanı! Mikrofonu açık unuttu, muhalefet liderine küfretti
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in parlamentoda mikrofonunun açık olduğunu unutup bir muhalefet üyesine küfretmesi televizyonda canlı yayınlandı.

Muhalefetteki ATC partisi lideri David Seymour'la yaşadığı tartışma sırasında “Kendini beğenmiş dallama” dediği duyulan Ardern'in sözleri salonda tepkilere yol açtı. Seymour'un sözlerini geri almasını istediği Ardern bunun üzerine küfrettiği için özür diledi.

2023'te genel seçimlerin düzenleneceği ülkede Ardern'ın partisi giderek kan kaybediyor. Anketler, muhalefetin ilk sıralarda yer aldığını gösteriyor.

Seymour ise ifadeler karşısında şoke olduğunu belirterek "Jacinda'yı şahsen 11 yıldır tanıyorum, (ifadeler) karakterine çok aykırı." dedi.

Ardern'in siyasi becerilerine hayran olduğunu söyleyen Seymour, Ardern'e özür dilediği için teşekkür ederek "Mutlu Noeller" diledi.

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Zelda İnanç
13.12.2022 16:32
tipine bak anla.  
 
Veysel Dönmez
13.12.2022 16:27
Bizlere öve öve örnek gösterilen sözde medeni insanlar. Avrupa çıkarı kadar moderndir nedenidir  
 
Hasan Gül
13.12.2022 16:08
Ne olmuş ki bizimkiler mikrofonun açık olduğunu bilerek yapıyorlar. Yaptıkları yanlarına kar kalıyor.Allah bilir 2 gün sonra küfretti diye istifada ederler.  
 
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