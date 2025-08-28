Bu süreç, hangi devletin aklı?

“Terörsüz Türkiye” sloganıyla başlatılan sürecin, devlet aklının ürünü olduğu propaganda ediliyor. Dolayısıyla, bazı aydınların veya halkın kafası karışıyor.

Konuyu 25 Ekim 2024’te, “Devlet aklı değil BOP aklı” başlığı altında özetle şöyle incelemiştim.

“Bir defa devletin geliştirdiği ortak bir akıl yoktur! Bazı kurumlarda üretilen politikalara devlet aklı demek mümkün değildir.

Millî bir devlet aklı olsaydı, Irak ve Suriye’nin parçalanmasına izin vermez, Kıbrıs’a müdahale sırasında Türkiye’ye petrol ve askerî teçhizat yardımı yapan Kaddafi’nin çapulcular tarafından öldürülmesine sebep olmazdı!

Millî bir devlet aklı olsaydı, bazı kurumların, PKK’yı ve FETÖ’yü kuruluş ve gelişme aşamalarında himaye etmesine sonra da ABD’nin kullanmasına yol vermezdi...

Biz de yazıyorduk ama Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış, emekli Orgeneral İsmail Hakkı Pekin, yakın bir zamanda ‘Türkiye'de bir derin devlet vardır ama bu Amerikan derin devletinin uzantılarıdır. Millî bir derin devlet yoktur. Derin millet vardır. Türkiye'nin millî bir derin devleti olsaydı, 1970-1980 arasındaki olayları, 12 Eylül'ü ve diğer müdahaleleri ve 15 Temmuz'u yaşamazdık’ demedi mi?

Öyleyse yapılan iş nedir? Kumardır! Devletin ve milletin geleceğini kumar masasına sürmektir!

Türkiye'nin, kuruluş ilkelerine sarılmaktan başka çaresi yoktur. Irak, Suriye ve Libya’nın parçalanmasına ve Arap Baharı operasyonuna hizmet edenlerin, Türk egemenliğini yıkarak, İsrail merkezli Orta Doğu Birleşik Devletleri'ne zemin hazırlayanların, Türkiye’nin birliğini koruyacağını söylemek, milleti aptal yerine koymaktır.

Bu proje, devlet aklının ürünü olmak şöyle dursun; BOP aklına hizmet ediyor!”

***

Zafer Partisi genel başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, partisinin dördüncü kuruluş yıldönümünde önemli mesajlar verdi. Bu mesajlardan ikisi, “devlet aklı” ve “iç savaş” ile ilgiliydi. Önemli gördüğüm için paylaşıyorum:

*DAM ittifakı paydaşlarının bazıları, sorularımıza cevap vermek yerine kendi boş propagandalarını yapıyorlar. Bu boş propagandanın temel dayanaklarından birisi de Öcalan ile müzakerenin, devlet aklının sonucu olduğudur. Doğrudur. Öcalan ile müzakere devlet aklının sonucudur ama İsrail ve Amerika devletlerinin aklının sonucudur. Türk devletinin böyle bir aklı yoktur.

*İkinci boş propaganda is, eğer Cumhur İttifakı terörsüz Türkiye sürecini başlatmasa, İsrail Türkiye’yi iç savaşa sürüklermiş. Bu doğru ise, neden 11 sene boyunca İsrail’in Beşar Esad’ı devirme politikasına destek oldunuz?

*İsrail, İran’da iç savaş çıkaramadı ki Türkiye’de iç savaş çıkarabilsin. PKK’nın iç savaş çıkarmak için son umudu Hendek terörüydü. Olmadı. PKK’nın “ayaklanırlar” diye umduğu, dua ettiği insanlar; PKK’lı teröristlerin devlet tarafından yok edilmesini sevinçle karşıladı.

*İsrail’in yıllardan bu yana Orta Doğu’da Müslüman bir İsrail, yani bir Kürdistan kurmaya çalıştığını biliyoruz. Bunun için Irak ve Suriye’yi parçaladılar. Her iki ülkede de AK Parti Türkiye’de iktidarda iken bu gerçekleşti. Şimdi sıra İran’a ve ardından Türkiye’ye geldi diyorlar.

*İsrail, Türkiye’de PKK’yı kullanarak iç savaş çıkaramaz. Türkiye’nin sosyolojik dokusu buna müsait değildir. İsrail, ABD veya başka bir ülke Türkiye’de iç karışıklık çıkarmak isterse hangi sosyolojiyi kullanır? Doldurduğunuz 13 milyon sığınmacı ve kaçak. Eğer iç savaş endişesi konusunda samimiyseniz; sığınmacı ve kaçakları vatanlarına yollayın, sınır güvenliğini sağlayın. Tehdit ortadan kalkar.

*ABD, El Kaide liderini Pakistan’da buldu, öldürdü, cesedini yok etti. İsrail, Hamas’ın arka arkaya birkaç liderini ve Hizbullah’ın liderlerini yok etti. Cumhur İttifakı ise elinde mahkûm olan Öcalan’ı “kurucu önder” ilan edip, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yeni kurucu ortağı yapmayı deniyor. Durum bu. Bu bir felaket...

*Bizi İslam düşmanı olmakla suçladılar. Zafer Partisi, Brüksel'in şefaatine sığınarak, Washington'un desteğiyle, FETÖ'yle iş birliği yapılarak kurulmadı. Biz AK Parti iktidara gelince Müslüman olanlardan değiliz. Bin seneden beri Müslüman olan Türk milletinin fertleriyiz.

*Bizi Arap düşmanı olmakla suçladılar. Oysa iki Arap ülkesi Irak ve Suriye, AK Parti iktidardayken ve AK Parti'nin politikaları neticesinde parçalandı. Kim yapıyormuş Araplara gerçek düşmanlığı?