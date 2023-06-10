Bu tariflerle uzun süren tokluğun keyfini çıkarın. Gece acıkmalarına son

Mynet'te yer alan habere göre; Sağlıklı beslenenlerin, kilo problemi yaşayanların ya da bir diyet programı uygulayanların korkulu rüyası gece acıkmaları olmaya devam ediyor.

Her ne kadar uzmanlar açısından pek fazla önerilmese de aniden gelen açlık hissini hızlı ve daha az kalorili yoldan halletmek oldukça mümkün olduğu vurgulandı.

Kimileri açlık hissini bastırmak için kimileri ise gerçekten acıktıkları için geceleri yemek yerler. Uzun süren tokluk için gerekli yiyecekleri bilmek ve bu ürünleri tüketmek sizler hem daha sağlıklı hem de daha ekonomik olacağının altı çizildi.

Gece acıkmaları, vücudu kilo alımına yatkın olan ya da diyet yapan kişilerin adeta korkulu rüyası durumunda olduğu bildirildi.

Akşam yemeğinden sonra ve uykudan hemen önce özellikle acıkınca tatlı ya da abur cubur gibi gıdalara olan eğilimin de artmasıyla beslenme düzeninde pek çok sorun oluşabileceğinin altı çizildi.

İŞTE O TARİFLER…

-Chıa tohumu ve yoğurt

-Elma ve yoğurt

-Kayısı ve yeşil çay

-Tarçınlı süt

-Leblebi ve süt

-Galeta ve ayran

-Salatalık ve yoğurt