Bu tariflerle uzun süren tokluğun keyfini çıkarın. Gece acıkmalarına son

Gece acıkma krizlerini fırsata çevirecek besinler ortaya çıktı. Gece acıkmalarına son verecek tarifler ile uzun süre tok kalınacağına bildirildi.

Bu tariflerle uzun süren tokluğun keyfini çıkarın. Gece acıkmalarına son

Mynet'te yer alan habere göre; Sağlıklı beslenenlerin, kilo problemi yaşayanların ya da bir diyet programı uygulayanların korkulu rüyası gece acıkmaları olmaya devam ediyor.

Her ne kadar uzmanlar açısından pek fazla önerilmese de aniden gelen açlık hissini hızlı ve daha az kalorili yoldan halletmek oldukça mümkün olduğu vurgulandı.

Kimileri açlık hissini bastırmak için kimileri ise gerçekten acıktıkları için geceleri yemek yerler. Uzun süren tokluk için gerekli yiyecekleri bilmek ve bu ürünleri tüketmek sizler hem daha sağlıklı hem de daha ekonomik olacağının altı çizildi.

Gece acıkmaları, vücudu kilo alımına yatkın olan ya da diyet yapan kişilerin adeta korkulu rüyası durumunda olduğu bildirildi.

Akşam yemeğinden sonra ve uykudan hemen önce özellikle acıkınca tatlı ya da abur cubur gibi gıdalara olan eğilimin de artmasıyla beslenme düzeninde pek çok sorun oluşabileceğinin altı çizildi.

İŞTE O TARİFLER…

-Chıa tohumu ve yoğurt

-Elma ve yoğurt

-Kayısı ve yeşil çay

-Tarçınlı süt

-Leblebi ve süt

-Galeta ve ayran

-Salatalık ve yoğurt

İlgili Haberler
Bel ağrısını anında geçiren besin listesi ortaya çıktı. Masabaşı çalışanlara müjde
Rezene bitkisi neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Victor Nelsson'a dev teklif! Transfer gerçekleşirse kulüp rekoru kırılacak Spor
Victor Nelsson'a dev teklif! Transfer gerçekleşirse kulüp rekoru kırılacak
Bakanlık duyurdu! Başvurana 150 bin lira yatacak Ekonomi
Bakanlık duyurdu! Başvurana 150 bin lira yatacak
Bu görüntüye 22 milyon 666 bin lira ceza Güncel
Bu görüntüye 22 milyon 666 bin lira ceza
Kadın cankurtaranları gören erkekler boğulma taklidi yapıyor Yaşam
Kadın cankurtaranları gören erkekler boğulma taklidi yapıyor
Dünya Basketbol Şampiyonası Yunanistan'da Spor
Dünya Basketbol Şampiyonası Yunanistan'da
Uyuşturucu kuryesi tomografiden kaçamadı. Midesinde neler neler çıktı Güncel
Uyuşturucu kuryesi tomografiden kaçamadı. Midesinde neler neler çıktı