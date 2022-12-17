6 yaşındaki çocuğun yetersiz beslenmeden ölmesi Erdoğan’ın sözlerini akıllara getrdi: Bu ülkede aç falan yok

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce tedavi altına alınan Nur Elif T'nin yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi.



Nur Elif T'nin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.



Ölen kız ile ağabeyleri Yiğitcan T. (9) ve Metin T'nin (12), amcası ve halasıyla Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda yaşadığı eve giden ekipler, ikametin yaşam için kötü koşullara sahip olduğunu tespit etti.



ERDOĞAN: “BİRİLERİ ÇIKIP ‘AÇ KALDIK’ DİYOR”

Erdoğan, geçtiğimiz mayıs ayında DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunmuş ve "Birileri çıkıp 'aç kaldık' diyor, vicdansızlık yapma, ne aç kalması! Aç kalan filan yok, yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol." demişti.

