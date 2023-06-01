Bu video 'Nasıl koyduk' diyenlere gelsin. 59 saniyede 'Nasıl koyduk' diyenlerin salaklığını ortaya çıkardı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın kazanmasını kutlayan sosyal medya kullanıcılarının argodaki 'koyduk mu' sözlerine bir vatandaş 59 saniyelik bir videoyla yanıt verdi. Vatandaşın videosuna "kimin kime koyduğu işte şimdi anlaşıldı" yorumları yapıldı.

Bu video 'Nasıl koyduk' diyenlere gelsin. 59 saniyede 'Nasıl koyduk' diyenlerin salaklığını ortaya çıkardı

Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde 28 Mayıs pazar günü saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99,85'i açıldı. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,16 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47, 84 oy aldı.

Erdoğan'ın seçimi resmi olmayan sonuçlara göre kazanmasının ardından vatandaşlar sokağa dökülüp kutlamalar yapmıştı.

Sosyal medyada Erdoğan'ın kazanmasının sevincini argo bir tabirle 'koyduk mu' diyerek paylaşanlara tepki gösteren bir kişi, çektiği videoyla asıl durumu gözler önüne serdi.

59 saniyede tüm 'nasıl koyduk' diyenlere cevap veren vatandaş şu ifadeleri kullandı:

Bugün siyasi görüşü farklı bir arkadaş geldi. "Abi" dedi "koyduk mu?". Dedim valla kardeş "iyi koydunuz da kime koydunuz?."

"Bu ülkede adalet var mı?" dedim. "Yok" dedi.
-Eşitlik var mı?
-Yok.
-Liyakat var mı?
-Yok.
-Ekonomiden memnun musun?
-Yok.
-Yolsuzluklardan memnun musun?
-Yok.
-Ormanlarımızın talan edilmesinden memnun musun?
-Yok.
-Kadın cinayetlerinden memnun musun?
-Yok.
-Gençlerimizin yurtdışına gitmesinden memnun musun?
-Yok.
-Sınırlarımızın kevgir gibi olmasından memnun musun?
-Yok.
-Ülkemize gelen yabancı göçmenlerin kadınlarımızı kızlarımızı cariye olarak görmesinden memnun musun?
-Yok.
-Siyasilerin bizi kutuplaştırırken kendilerinin paraları cebe indirmesinden memnun musun?
-Yok.
-Hiçbir şeyden memnun değilsin. 5 sene önce sıfır bir arabaya verdiğin parayla şu an kıytırık bir telefon alamıyorsun. Memnun musun?
-Yok.
-Ülke para birimimizin çöp olmasından memnun musun?
-Yok.
-Kusura bakma da, yani sen mi bize koydun yoksa siyasiler senle beni üst üste koyup bize mi koydular?

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