Bu yaylaya sahip çıkacak bir tane müslüman yok mu? Yaylasına maden yapılmak istenen teyze isyan etti

Ordu'nun Korgan Yaylası'nda Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından başlatılan sondaj çalışmalarına yurttaşlar büyük tepki gösteriyor.

“BU YAYLAYA SAHİP ÇIKACAK BİR TANE MÜSLÜMAN YOK MU?”

Sondaj çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgeye giden yurttaşlar, çalışma yapan görevlilere ve yetkililere tepki gösteriyor. Son olarak bölgeye giden yaşlı bir kadın, yapılan sondaj çalışmalarına isyan etti.

Yaşlı kadın, “Bu yaylaya sahip çıkacak bir tane Müslüman yok mu?” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Vatandaş, sondaj çalışmaları yapan görevlilere de isyan etti. Yaşlı kadın, “Bu adamlar kim? Gelmişler buraya? Biz onların memleketine gidip sularını kesiyor muyuz? Bir şey arıyor muyuz? Burada çalışacağınıza gidin madenlerde çalışın” ifadelerini kullandı.

SONDAJ ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Yaklaşık 400 kişinin sondaj bölgesine giderek yapılan çalışmalara tepki göstermesi ve milletvekili, belediye başkanları ve platform temsilcilerinin yaptıkları konuşmalar sonrası çalışmalar durduruldu.