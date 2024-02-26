Bu yöntemle kilo daha hızlı verilebiliyor

Selen Gülbahçe, bu metodu kendi deneyiminden yola çıkarak geliştirdi ve binlerce kişiye ulaştırdı.

Alkateryan Metodu, Alkali ve Akdeniz Beslenme’nin birleşimi olan bir beslenme modelidir. Alkali Beslenme, vücudun asit-alkali dengesini koruyarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

Akdeniz Beslenme ise Türk mutfağına uygun ve lezzetli bir beslenme şeklidir.

Selen Gülbahçe, bu iki beslenme tarzını harmanlayarak, diyet yapmadan kilo vermenin mümkün olduğunu gösterdi. Kendisi bu metotla 14 kilo verdi ve 2015’ten beri 4 bine yakın kişiye de bu metodu öğretti.

Alkateryan Metodu, kısıtlayıcı bir diyet değil. Bu metotta herhangi bir besin grubunu hayatımızdan çıkarmak, kalori hesabı yapmak, porsiyon kontrolü yapmak gibi zorluklar yoktur. Bu metotta önemli olan dengelemektir. Yani, bedenimizin ihtiyaçlarını dinlemek, doğru besinleri doğru zamanda tüketmek, sağlıklı ve mutlu olmaktır. Selen Gülbahçe, bu metodu uygulayanların hem hızlıca kilo verdiklerini hem de wellness hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Alkateryan Metodu’nun olmazsa olmazı sebzeler ve bitkilerdir. Selen Gülbahçe, danışanlarının çoğunun yoğun bir yaşam sürdürdüğünü ve bu nedenle beslenmelerine vitamin ve mineral açısından zengin besinler katmaları gerektiğini belirtti. İşlenmemiş gıdalar, sebzeler, meyveler, çiğ kuruyemişler, tahıllar, baklagiller, balık, organik tavuk, tofu ve yumurta gibi besinler, vücudumuza dost ve besleyicidir.

Bu besinler hem enerji verir hem de stresle başa çıkmaya yardımcı olur. Önemli olan renkli beslenmektir. Fakat mor, yeşil ve beyaz renkli sebzeler, antioksidan açısından çok zengindir ve vücudumuzu alkali tutar. Bu sebzeleri beslenmemizde daha çok tercih etmeliyiz.



