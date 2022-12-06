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Artık diyet yapmanıza gerek yok. Bu yöntemlerle 1 ayda tığ gibi olun

Sürekli diyet yapmanıza gerek olmayan yöntemle 1 ayda kilo vereceğiniz vurgulandı. Düzenli beslenerek ve egzersiz yaparak sağlıklı kilo verebileceğiniz vurgulandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 10:04
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Bu yöntemlerle 1 ayda tığ gibi olun. Artık diyet yapmanıza gerek yok

Artık diyet yapmanıza gerek yok. Bu yöntemlerle 1 ayda tığ gibi olun
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Fazla kilolardan kurtulmak insanların her istediği bir konu olduğu biliniyor. Diğer yandan da fazla kiloların insan sağlına olan zararları saymakla bitmiyor. Bunun için de insanlar fazla kilolarından kurtulmaya yöneliyorlar.

Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız günlük alışkanlıklarınızda bazı değişiklikler yapmanızın gerekliliği vurgulandı.

Yediklerinize, içtiklerinize dikkat ederek ve düzenli egzersiz yaparak sağlıklı bir şekilde kilo verebileceğiniz vurgulandı.

Diyet yapmayarak bir ayda kilo vereceğinizi ortaya çıkması dikkat çekti.

İŞTE O YÖNTEMLER…

-Her gün 1 fincan Türk kahvesi

Kafein metabolizmayı harekete geçireceği vurgulandı. Vücuttaki yağları kısa sürede yakmak için her gün bir fincan Türk kahvesi içebileceğiniz vurgulandı. Ancak mutlaka şekersiz ve sade olarak tüketilmesi gerekliliği vurgulandı.

-Düzenli beslenin

Kilo vermek için sağlıklı ve dengeli beslenmenizin gerekliliği vurgulandı. Protein ve lif içeren besinlerden oluşan bir beslenme düzeni oluşturmanız önerildi. Böylece metabolizmanız hızlanır ve vücudunuzdaki fazla yağları yakabileceğiniz bildirildi.

-Düzenli egzersiz yapın

Kilo vermek için gün içerisinde aldığınız fazla kalorileri harcamanız gerekir. Bunun için düzenli olarak egzersiz ya da yürüyüş yapabilirsiniz.

-Günde 2 litre su için

Su içerek metabolizmayı hızlandırabilir, yağ yakımını artırabilirsiniz. Hem kilo vermek hem de sağlıklı bir yaşam için bol su içmelisiniz.

DİYET NEDİR?

Diyet, temelde bir insan ya da başka bir organizma tarafından tüketilen veya tüketilmeyen yiyeceklerin toplamıdır. Diyet çevreleri bir toplumsal tavır olarak bazı yiyecekleri yiyip yememeyi seçmekle oluşan gruplaşmalardır.

Belirli besinleri ağırlıklı yeme düzenine diyet adı verilebilmektedir (su diyeti, muz diyeti vs..). Bazı durumlarda da belirli yiyecekleri beslenmeden çıkarmak gerekebilir. Bunlar da diyet veya rejim olarak adlandırılabilmektedir. Örneğin, tuzsuz, yağsız, glutensiz rejim.

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