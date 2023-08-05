Buffon futboldan kopamadı. Yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde futbol kariyerini noktalayan 45 yaşındaki başarılı İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon'un yeni görevi belli oldu.

45 yaşındaki Buffon'un yeni görevi hakkında konuşan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, "Milli takımımız için harika bir gün çünkü Gigi evine dönüyor. Buffon, İtalyan futbolu için bir ikon" açıklamasını yaptı.

Yeni görevi hakkında açıklamalarda bulunan Buffon ise, "Milli takım forması benim bir parçam. Teknik direktörümüz Roberto Mancini ve takımımız için elimden geleni yapacağım. Kadro seçiminin bir ödül listesi gibi değil; fedakarlık, yatırım ve günlük bazda uygunluk ile ilgili olduğuna inanıyorum" dedi.

Kariyerine Parma'da başlayan Buffon, Juventus ve PSG'de de forma giydi. 45 yaşındaki yıldız Dünya Kupası başta olmak üzere pek çok şampiyonluk yaşasa da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayamadı.