İtalyan efsanesi Buffon yaptığı ilginç öneriyle gündem oldu: Kale boyutları yükseltilmeli

İtalya efsanesi Giangluigi Buffon'dan flaş bir teklif geldi.

Kale boyutlarının yükseltilmesi gerektiğini savundu.

Buffon, kendisine kale boyutlarının değiştirilip değiştirilmemesi yönünde gelen soruya, şu şekilde yanıt verdi;

"Bunu düşünmeye başlamak gerekiyor. Geçenlerde ailem ve eşimle bu konuyu tartışıyorduk. Kalenin boyu 1875'te belirlenmişti ve muhtemelen o zamanın antropometrik değerlerine uygundu. Ama şimdi, bazı sporcular ve kaleciler düşünüldüğünde, bu üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Voleybolda da file yüksekliği tartışılan bir şey."

Kale boyunun olası değişiminde şaşırıp şaşırmayacağı sorusuna ise Buffon, "Buna karar vermek bana bağlı bir şey değil. Bunu değerlendirecek ve inceleyecek yönetim organları var. Kalecilerin boyu uzadı ama oyuncular da daha öngörülemez hale geldi. Ancak kalecinin boyunun, uzaktan şutlar üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Otuz yıl önce, her 50 şutta 10 gol atılıyordu. Bugün ise 50 şutta 3 gol, bu çok düşük. İki metre boyundaki bir kaleciye uzaktan gol atmak çok daha zor." şeklinde yanıt verdi.

Buffon'un bu sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

