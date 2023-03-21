21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Buffon'dan PSG açıklaması

Futbol yaşantısını Parma'da sürdüren 45 yaşındaki İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, Paris Saint Germain'den ayrılarak büyük hata yaptığını açıkladı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 12:51
Takip Et

Buffon Paris Saint Germain'i unutamadı

Buffon'dan PSG açıklaması
+
Aa
-

Buffon Paris Saint Germain'i bir türlü unutamıyor. Kariyerini Parma'da sürdüren İtalyan kaleci Fransız kulübünden ayrılarak hata yaptığını itiraf etti.

45 yaşındaki eldiven "Paris Saint Germain kariyerimin en iyi deneyimiydi. Oradan ayrılmak hayatımda yaptığım en büyük yanlıştı. Bu kararımla ayrıca 10 milyon avrodan da vazgeçmiş oldum.'' dedi.

Futbola 1994 yılında Parma'da başlayan Buffon 7 sene sonra Juventus'a transfer oldu.

Tecrübeli file bekçisi 17 yıl Torino ekibinde forma giydikten sonra 2018-2019 sezonu için Paris Saint Germain'e imza attı.

Buffon, Paris ekibinde geçen 1 sezonun ardından tekrar Juventus'a döndü.

Efsane kaleci siyah beyazlı takımın kadrosunda 2 yıl bulunduktan sonra 2021 yılında futbola başladığı Parma'ya döndü.

Buffon Seri B'de mücadele eden Parma'da bu sezon 12 maçta forma giydi.

Deneyimli kalecinin mavi sarılı kulüple 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
2
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
3
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
6
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
7
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Diyetisyenden sahur önerileri
﻿Diyetisyenden sahur önerileri
﻿Diyetisyenden sahur önerileri
﻿Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
﻿Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
﻿Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
﻿Yaşlı kurt Hodgson 26. imzasını attı
﻿Yaşlı kurt Hodgson 26. imzasını attı
﻿Yaşlı kurt Hodgson 26. imzasını attı
﻿Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal oldu
﻿Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal oldu
﻿Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.