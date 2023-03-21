Buffon'dan PSG açıklaması

Buffon Paris Saint Germain'i bir türlü unutamıyor. Kariyerini Parma'da sürdüren İtalyan kaleci Fransız kulübünden ayrılarak hata yaptığını itiraf etti.

45 yaşındaki eldiven "Paris Saint Germain kariyerimin en iyi deneyimiydi. Oradan ayrılmak hayatımda yaptığım en büyük yanlıştı. Bu kararımla ayrıca 10 milyon avrodan da vazgeçmiş oldum.'' dedi.

Futbola 1994 yılında Parma'da başlayan Buffon 7 sene sonra Juventus'a transfer oldu.

Tecrübeli file bekçisi 17 yıl Torino ekibinde forma giydikten sonra 2018-2019 sezonu için Paris Saint Germain'e imza attı.

Buffon, Paris ekibinde geçen 1 sezonun ardından tekrar Juventus'a döndü.

Efsane kaleci siyah beyazlı takımın kadrosunda 2 yıl bulunduktan sonra 2021 yılında futbola başladığı Parma'ya döndü.

Buffon Seri B'de mücadele eden Parma'da bu sezon 12 maçta forma giydi.

Deneyimli kalecinin mavi sarılı kulüple 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.