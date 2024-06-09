Buğday tarlaları alev alev yandı

Kaynak: İHA
Buğday tarlaları alev alev yandı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrik direğinin devrilmesi sonucunda buğday tarlalarında yangın çıktı. Tarlalarda başlayan yangını söndürmek isteyen köylüler canla başla mücadele ederken etrafı alev topuna dönen sürücü son anda kurtuldu.

Adıyaman’da, Ahmet Ç. kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Pirin köprüsü yakınlarında şarampole girdi ve yol kenarında bulunan tahta elektrik direğini devirdi. Bu sırada elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar buğday tarlasına sıçradı.

Ahmet Ç., alevlerin arasında kalan aracından son anda kurtulurken, yangını fark eden köylüler traktörleriyle olay yerine geldi. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerine intikal ederken yoğun çalışmalar sonucunda yangın, çevredeki arpa ve buğday tarlalarına sıçramadan söndürüldü.

Yangının yaklaşık 50 dönümlük alanı küle çevirdiği belirtilirken, sürücüye olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

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