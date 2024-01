Bugün dünya iltifat günü. İşte sevdiklerinize edebileceğiniz güzel iltifatlar

24 Ocak 2024 tarihi tüm dünyada 'Dünya İltifat Günü' olarak kabul görüyor. Bugünün anlamı insanların birbirilerini takdir etme güzel sözler kullanma amacını taşıyor. olumlu geri bildirimlerin gücünü vurgulayan bu gün, insanları sevgi sözcükleriyle birbirlerine yaklaştırıyor.

İŞTE BAZI İLTİFAT SÖZLERİ:

1-) O kadar nazik ve anlayışlısın birisin ki çevrendeki herkesi daha iyi bir insan yapmayı başarıyorsun.

2-) Sen yeri doldurulamaz bir insansın.

3-) Sen hayatımda tanıdığım en tatlı insansın.

4-) Her adımında zarafet fışkırıyor. Seninle yürümek, dünyanın en güzel yolculuğu.

5-) Sadece güzelliğinle değil, aynı zamanda içtenliğinle de içimi eritiyorsun. Seninle birlikte olmak, yaşadığım her anı özel kılıyor.

6-) Bakışların, bir milyon sözcüğün anlamını taşıyor. Gözlerinde kaybolmak, en güzel macera.

7-) Seninle birlikteyken, her anımızın bir fotoğraf karesine dönüşmesini istiyorum. Çünkü seninle her an ölümsüzleşiyor.