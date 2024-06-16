Bugün kimin maçı var? 16 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? 16 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

EURO 2024 heyecanı devam ediyor... Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Brezilya ile karşılaşıyor.

Spor tutkunları ekran başına...

Bu maçlar kaçmaz!

EURO 2024 heyecanı devam ederken, Filenin Sultanları Brezilya ile karşı karşıya geliyor.

16 HAZİRAN 2024 PROGRAMI

12:00 Türkiye – Brezilya Voleybol Kadınlar Milletler Ligi TRT Spor

12:30 Erkekler Yarı Final Maç 2 CEV Euro Beach Volley S Sport 2

13:00 A.De Minaur - S.Korda ATP Hertogenbosch Final S Sport Plus

13:00 K.Pliskova - D.Parry WTA Nottingham Yarı Final beIN Sports Max 2

14:00 J.Draper - M.Berrettini ATP Stuttgart Final S Sport Plus

15:00 Kadınlar Final CEV Euro Beach Volley S Sport 2

16:00 Polonya – Hollanda UEFA Euro 2024

17:30 Erkekler Final CEV Euro Beach Volley S Sport 2

19:00 Slovenya – Danimarka UEFA Euro 2024 TRT 1

22:00 Sırbistan – İngiltere UEFA Euro 2024 TRT 1

22:00 Atletico PR – Flamengo Brezilya Serie A Spor Smart

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