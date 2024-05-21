Buket Aydın’dan 60 bin dolarlık saat savunması. Emekliler 10 bin tl'ye geçinirken

Enver Aysever sorularını sıralarken Buket Aydın’a niçin özel hayatının sürekli olarak gündeme getirildiğine dair bir sual yönetti. Muhatabının cevap vermesini beklemeden Aydın’ın patronlarıyla yaşadığı ilişkileri, kredi kartı meselesi gibi konularla gündemde tutulmasını çirkin bulduğunu söyledi.

Aysever’in yönelttiği soru karşısında sinirlendiği göze çarpan Aydın “Ben insanların özel hayatını konuşmaya kalksam gerçekten birçok insan Türkiye'de sokakta yürüyemeyecek hale gelir, tamam? Öncelikle bunu aydınlatalım. Ben onların yanında pirüpak, arınmış, böyle saf süt gibi temiz kalırım” diye konuştu. Sözlerinin devamında kendisine dair çıkan haberlerin kadınlar için de utanç verici bir durum olduğunu iddia eden Aydın, “Hemcinslerimden aslında beni bu noktada savunmalarını beklerdim. Bu noktada da çok ciddi eksiklikleri var ama bugün benim başıma gelen yarın aynen onların başına da çok güzel bir şekilde gelebilir. O noktada ben onlar gibi davranmam” dedi.

"FATİH ALTAYLI'NIN SAATLERİNİ SAYAMIYORUM?"

Turpun büyüğünü konuşmanın sonuna saklayan Aysever, Aydın’a 60.000 dolarlık saatinin olup olmadığını sordu. Aydın saatinin ne kadar ettiği konusunda konuşmasının yanlış olduğunu belirttikten sonra “Rolex saatimin olduğu doğru” diye konuştu. Rolex marka saatlerin hepsinin 60.000 dolar olmadığını, 10.000 dolara da 15.000 dolara da rolex saatlerin olduğunu söyledi. Aydın, 19 yaşımdan beri çalışıp kendi parasını kazandığını, Türkiye’nin önde gelen kurumlarında çalışmış biri olduğunu vurguladıktan sonra bir anda konuyu değiştirdi.

Aydın “Size bir şey söyleyeceğim Enver Bey, ben Fatih Altaylı'nın pateklerini, saatlerini, saat koleksiyonunu sayamıyorum. Fatih Bey’de olabilir bu arada, beni ilgilendirmiyor” diyerek gündeme bomba bir iddia bırakmış oldu. Altaylı’nın Aydın’ın bu yorumları hakkında ne diyeceği ise merak konusu.