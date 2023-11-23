Bülbülün çektiği dili belasıdır atasözünün anlamı nedir?

Bülbülün çektiği dili belasıdır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Bülbülün çektiği dili belasıdır atasözünün anlamı nedir?

Bülbülün çektiği dili belasıdır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bülbül güzel öttüğü için kafese konulmuş, özgürlüğünü sesi yüzünden yitirmiştir.

İnsan, bundan ders almalı, dilini tutmalıdır. Düşünülmeden söylenen sözler, yersiz konuşmalar insanın başını derde sokar.

Bir söz ne kadar güzel söylenirse söylensin başkalarının menfaatine dokunuyorsa mutlaka sahibine zarardır. Bülbül çok güzel öttüğü için kafese konulur.

İnsan­lar da bundan ibret alarak dillerine hakim olmalıdırlar. Nitekim yeri ve zamanı iyi belirlenememiş sözler daima felâket getirmiştir. Kişiler güzel ve iyi şeyler söyledik­lerini sanarak başlarına iş açabilirler.

BÜLBÜLÜN ÇEKTİĞİ DİLİ BELASIDIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Ben sana söylemiştim ulu orta her şeyi açıklama diye, bülbülün çektiği dili belasıdır.

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