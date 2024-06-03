Bülent Uygun Bursa'da

Süper Lig'de sezonu 7. sırada bitiren Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun'dan sürpriz bir ziyaret geldi.

Bursa'ya giden Bülent Uygun 26 Mayıs'taki kongre sonucunda Bursaspor başkanlığına seçilen Enes Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bülent Uygun'a sosyal medyadan teşekkür eden Enes Çelik paylaşımında, "Kıymetli hocamız Sn.Bülent Uygun hayırlı olsun ziyaretimize geldi. Türk futbolu ve Bursaspor’umuzla ilgili istişarelerde bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.