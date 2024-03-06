Bulgaristan Başbakanı Denkov istifasını sundu

Bakanlar Kurulu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Nikolay Denkov, görevinden istifa etti.

Denkov, parlamentoya sunduğu istifasını, koalisyon ortağı Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisine ‘müzakere’ daveti olarak tanımladı.

Denkov, “Benim istifam siyasi bir oyun değil, daha önce verilen bir sözün sonucudur” dedi.

Bir sonraki hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin görevine devam edeceğini belirten Denkov, Mariya Gabriel’in başbakan olacağı hükümette de kendisinin ise başbakan yardımcısı olmayı beklediğini söyledi.

GERB partisi ile Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı arasında yapılan mutabakata göre Denkov'un 9 aylık görev süresi 6 Mart'ta doluyordu.

PP-DB ittifakını temsilen Başbakan olan Denkov, görevini GERB temsilcisi Dışişleri Bakanı Gabriel’e devredecek.

Denkov, geçtiğimiz yılın haziran ayında parlamentoda güvenoyu olarak başbakan olmuştu.