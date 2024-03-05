Bulgaristan Başbakanı Denkov istifasını sundu

Bakanlar Kurulu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Denkov, istifasını resmen parlamentoya sundu.

Denkov'un açıklamasında, istifasını koalisyon ortağı Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisine "müzakerelere davet" olarak tanımladığı belirtildi. Denkov, istifasının siyasi bir oyun olmadığını, daha önce verilen bir sözün sonucu olduğunu ifade etti.

Hükümetinin bir sonraki hükümet kurulana kadar görevine devam edeceğini vurgulayan Denkov, Mariya Gabriel’in başbakan olacağı hükümette kendisinin başbakan yardımcısı olmayı beklediğini dile getirdi.

Denkov'un 9 aylık görev süresinin 6 Mart'ta dolacağı ve PP-DB ittifakının temsilen başbakan olarak görev yaptığı GERB partisini temsil eden Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel'e görevi devredeceği belirtildi.

Denkov, 6 Haziran 2023 tarihinde parlamentodan güvenoyu alarak başbakanlık görevine başlamıştı.

Denkov'un istifasının parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.